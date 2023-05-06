文化部5年投入321億元 推動各國家語言發展
文化部長史哲今天上午參加彰化市「台語文創意園區」營運6周年時表示，「國家語言研究發展中心設置條例」草案已送立法院審議，行政院去年通過「國家語言整體發展方案」，將投入5年321億元預算，傳承危機的國家語言，未來政府將以固定組織及預算推動各國家語言。
位在彰化市舊成功營區的「台語文創意園區」，是全台唯一以台語文為發展的基地，由關懷基金會董事長周清玉及夫婿總統府資政姚嘉文共同創立，營運五年來，包括總統蔡英文、副總統賴清德等都實地前來參訪，肯定他們終身實踐台語的精神。
文化部長史哲今天應邀參加「台語文創意園區」營運五周年慶祝活動，除稱讚周清玉、姚嘉文在保存及發揚台語文的奉獻外，並強調政府也將透過「國家語言研究發展中心」及「國家語言整體發展方案」，以固定的組織及預算，並由文化部、教育部、原民會、客委會等各部會專業分工，持續推動各國家語言的發展，這是「母親節送給母親最好的禮物」。
史哲也提到，文化部將透過「國家語言推動主流化」的方式，包含文學、音樂、表演藝術、電影、電視等，讓國人在生活中輕易接觸各種國家語言。今日特別到場的導演葉天倫則說，自己的作品，包含「雞排英雄」、「含笑食堂」、「大稻埕」、「紫色大稻埕」、「詐團圓」等，都是以台語為主，未來也將繼續透過電視、電影，將台灣多元的國家語言傳出去。
文化部表示，文化部自2018起，透過前瞻基礎建設經費補助彰化縣政府進行台語文創意園區整修及營運，園區2019年成立並委託財團法人關懷文教基金會進行園區的維運管理至今。在今天母親節前夕，舉辦營運6周年活動，以「愛母親 講母語」為主題，透過多元展演活動、台語特色攤位、台語創意闖攤等活動，邀請家庭、親子共同參與。
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