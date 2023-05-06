文化部5年投入321億元 推動各國家語言發展

文化部長史哲今天上午參加彰化市「台語文創意園區」營運6周年時表示，「國家語言研究發展中心設置條例」草案已送立法院審議，行政院去年通過「國家語言整體發展方案」，將投入5年321億元預算，傳承危機的國家語言，未來政府將以固定組織及預算推動各國家語言。

位在彰化市舊成功營區的「台語文創意園區」，是全台唯一以台語文為發展的基地，由關懷基金會董事長周清玉及夫婿總統府資政姚嘉文共同創立，營運五年來，包括總統蔡英文、副總統賴清德等都實地前來參訪，肯定他們終身實踐台語的精神。

文化部長史哲今天應邀參加「台語文創意園區」營運五周年慶祝活動，除稱讚周清玉、姚嘉文在保存及發揚台語文的奉獻外，並強調政府也將透過「國家語言研究發展中心」及「國家語言整體發展方案」，以固定的組織及預算，並由文化部、教育部、原民會、客委會等各部會專業分工，持續推動各國家語言的發展，這是「母親節送給母親最好的禮物」。

史哲也提到，文化部將透過「國家語言推動主流化」的方式，包含文學、音樂、表演藝術、電影、電視等，讓國人在生活中輕易接觸各種國家語言。今日特別到場的導演葉天倫則說，自己的作品，包含「雞排英雄」、「含笑食堂」、「大稻埕」、「紫色大稻埕」、「詐團圓」等，都是以台語為主，未來也將繼續透過電視、電影，將台灣多元的國家語言傳出去。