母親節哪裡買康乃馨？台北花市供貨12.5萬

5月母親節即將到來，位在內湖的台北花市生意絡繹不絕，國產康乃馨供貨量足逾12萬把，且以中康居多占9成。台北市長蔣萬安今天前來行銷國產康乃馨，歡迎市民多多選購，更擺出正夯的開花舞姿勢，祝福媽媽們「馨花朵朵開 母親節快樂」。

市長蔣萬安今推廣國產花卉時說，台北花市肩負北市花卉供貨穩定的重責大任，也是全台最大的花卉批發市場。過去幾年疫情關係，花卉交易量受到嚴重影響，隨著疫情趨緩，交易量從去年開始慢慢回升，肯定台北花卉產銷股份有限公司在之中扮演非常關鍵的角色。

蔣萬安表示，台北花市1988年成立，北市府2013年入股後，推動ISO9001或ISO1400雙認證等新政策、與日本梅田花市締結為姐妹花市，也推行網路交易平台、數位支付等，希望讓市民朋友更方便進行花卉交易。

台北花市指出，彰化地區為國產康乃馨主要產地，占總產量8成，今年產地未受重大天災影響，台北花市於母親節當周供貨量約12.5萬把，每把10支裝，較去年12.1萬把成長3%。

康乃馨花朵可分為單支單朵的「大康」、單支多朵的「中康」，目前國產康乃馨供貨以中康為大宗，占總供貨量9成。台北花市說，康乃馨不只常見的紅粉色，也有紫、橘、綠、白或雙色系等，又以中康花朵數多、色系豐富，整體供貨品質穩定。