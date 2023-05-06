母親節哪裡買康乃馨？台北花市供貨12.5萬
5月母親節即將到來，位在內湖的台北花市生意絡繹不絕，國產康乃馨供貨量足逾12萬把，且以中康居多占9成。台北市長蔣萬安今天前來行銷國產康乃馨，歡迎市民多多選購，更擺出正夯的開花舞姿勢，祝福媽媽們「馨花朵朵開 母親節快樂」。
市長蔣萬安今推廣國產花卉時說，台北花市肩負北市花卉供貨穩定的重責大任，也是全台最大的花卉批發市場。過去幾年疫情關係，花卉交易量受到嚴重影響，隨著疫情趨緩，交易量從去年開始慢慢回升，肯定台北花卉產銷股份有限公司在之中扮演非常關鍵的角色。
蔣萬安表示，台北花市1988年成立，北市府2013年入股後，推動ISO9001或ISO1400雙認證等新政策、與日本梅田花市締結為姐妹花市，也推行網路交易平台、數位支付等，希望讓市民朋友更方便進行花卉交易。
台北花市指出，彰化地區為國產康乃馨主要產地，占總產量8成，今年產地未受重大天災影響，台北花市於母親節當周供貨量約12.5萬把，每把10支裝，較去年12.1萬把成長3%。
康乃馨花朵可分為單支單朵的「大康」、單支多朵的「中康」，目前國產康乃馨供貨以中康為大宗，占總供貨量9成。台北花市說，康乃馨不只常見的紅粉色，也有紫、橘、綠、白或雙色系等，又以中康花朵數多、色系豐富，整體供貨品質穩定。
台北花市也分享挑選小撇步，康乃馨的花莖翠綠無黃葉、花苞呈現半開程度為佳，建議民眾可依媽媽的個性或喜好挑選花色。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言