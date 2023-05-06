何孟樺質詢回覆報告姓名遭誤植 蔣萬安：檢討改進

民進黨台北市議員何孟樺昨天指出，體育局針對她的質詢回覆報告竟將她的姓名誤植為國民黨議員徐巧芯。台北市長蔣萬安今天說，已在第一時間更正並致歉，會請體育局檢討改進。

何孟樺昨天在台北市議會教育部門質詢上質疑，體育局回覆她的索資內容與國民黨議員不相同，而國民黨議員取得的才是最新資訊，且體育局針對她質詢提出的報告甚至把「何孟樺」寫成「徐巧芯」，批評北市府「一芯想輔選，無心管市政」。

蔣萬安今天出席「宜蘭台北新鮮直送」黑鮪魚義賣活動後接受媒體聯訪表示，市府絕對是一視同仁，只要議員來索資、有需求，各局處一定會提供，至於名字寫錯就是誤植，市府已在第一時間更正並向何孟樺致歉，也會請體育局進行內部檢討及改進。

此外，民進黨議員許家蓓昨天指出，北市府規劃將北投製片廠打造為影視音園區，從2014年至2021年已花費新台幣18億元，前市長柯文哲卻在卸任前2天決定把土地還給國防部，還因為土地無法恢復原況遭拒絕。

蔣萬安今天表示，此案現在就是依照接手時的規劃進行，會再做最後一次招標，屆時若仍無法發包，將全面通盤檢討。