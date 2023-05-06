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響應淨零 串聯雙北自行車通勤路網

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導

響應2050淨零轉型，交通部運輸研究所規畫33.5公里「自行車通勤路線示範計畫」，串聯台北、新北市既有自行車道，以基隆河、淡水河、新店溪及大漢溪河濱為主幹線，台北端串接三橫三縱，新北端則涵蓋板橋、中和及永和地區，優化標誌、標線等，5月8日至7月7日參加騎乘集章活動還可抽獎。

交通部表示，根據統計處「自行車使用狀況調查摘要分析」，以通勤(學)最主要活動型態者中，北部地區人數最多，主要因公共自行車租借系統完備。此次以串聯雙北自行車道作為通勤路線示範計畫，可提供其他縣市參考。

交通部政次陳彥伯表示，交通部2009年起陸續建置自行車路網，總計全台現有8560公里自行車道，未來還要陸續解決停放及天候問題。

運研所表示，雙北自行車通勤路線示範計畫以基隆河、淡水河、新店溪及大漢溪河濱為主幹線，另根據Youbike系統資料顯示，台北市景美及公館商圈公共自行車使用率高，也額外規畫2路線。

北市府表示，台北市既有河濱自行車道有112公里，市區的自行車分道、共道有400公里，73座捷運站周邊也已完成路權共享自行車指引標線，希望有助減少道路車輛。新北市府的自行車通勤路線主要沿新店溪、大漢溪及淡水河規畫，希望改善都會區交通壅塞情形。

自行車 淡水河

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