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新北6家室內攀岩館 安檢全不合格

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北市府4月間針對6家室內攀岩館進行公安聯合檢查，結果全數不合格。圖／新北市消保官提供
新北市府4月間針對6家室內攀岩館進行公安聯合檢查，結果全數不合格。圖／新北市消保官提供

近年攀岩成為熱門的新興運動項目，但運動風險較高，民間運動場館及國民運動中心皆曾發生墜落傷亡案例，新北市府公安聯合檢查境內6家室內攀岩館，結果全數不合格，如軟墊區缺乏警語、防火管理不符規定等，業者承諾將積極改善。

消保官上月重點查核業者，是否投保公共意外責任險、是否販售禮券、定型化契約免責條款、設施設備安全管理、建築物公共安全檢查申報及消防安全設備、防火管理等項目。

查核結果，有3家業者消防安全設備、防火管理或防焰物品不符規定、3家建築物公共安全檢查未完成申報、3家軟墊區欠缺警語、4家定型化契約約定免責條款違反消保法，總計6家業者都有不合格，不合格率高達100%，其中軟墊區欠缺警語及免責條款等違反消保法的業者，目前已改善完畢。

另在消防安全方面，有3家消防安全設備、防火管理或防焰物品不符規定，均已通知業者限期改善，業者逾期不改善或複查不合規定者，消防安全設備或防焰物品部分將依消防法處3萬元以下罰鍰；防火管理將依消防法處5萬元以下罰鍰。

消保官表示，民眾至攀岩館消費時，應詳閱安全規範或聽從現場人員安全指示，避免自己或第三人受到傷害；注意人員有無相關運動證照，及有無投保公共意外責任保險。

運動 消保官

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新北消保官稽查室內攀岩館 不合格率100%

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