新社后橋路廊工程進度逾3成

新北市汐止區受限於被中山高速公路穿越阻斷，導致南北聯絡道路不足，造成塞車，中央、地方合力建「新社后橋路廊」工程盼紓解，內政部長林右昌昨視察說，工程總經費13.7億元，中央補助6.16億元，將可串連國道兩側生活圈，為汐止地區建立南北向新交通路廊。

市長侯友宜盼改善汐止交通問題，力推「新社后橋園道段道路北延穿越高速公路工程」生活圈道路交通系統建設計畫，由新社后橋園道段北延穿越高速公路至明峰街，目前進度逾3成，預計民國114年12月完工。

林右昌表示，因國道與基隆河等地形阻隔，社后地區南北向交通，僅仰賴雙向各1車道的中興路，造成周邊道路回堵壅塞；工程施作必須面對跨越基隆河及穿越國道1號等挑戰，自109年開工後，透過「管冪工法」在國道下方進行隧道開挖與施工，讓既有國道能保持交通運輸功能，減低交通衝擊。

民進黨立委賴品妤說，北汐止有火車經過，但社后地區沒有，未來雖有汐東線捷運但還要10年，這項工程可解決社后交通問題，要趕快完工，不能再有延誤。

有里長說，捷運還要很多年，盼先解決塞車問題，這項工程能串接汐止南北區對社后有很大幫助，並盼汐東線要真的動工來完成，不能只是開支票。

新北市秘書長邱敬斌表示，計畫道路總長約290公尺、寬度約28公尺，除車行地下道外也同時兼顧人行通道，工程難度高，如高速公路地盤改良及中油管線群等障礙都一一克服；市府與交通部高速公路局攜手在國道1號汐止交流道增設南下入口匝道，並陸續完成拓寬汐止吉林街、康寧街一期及二期計畫。

另外，新社后橋連接同興路往北延伸至康寧街新闢道路工程施工中，並同步規畫康寧街交通第三期道路改善工程，完工後可與同興路穿越地下道相互聯通，將有效轉移中興路車流。同時串連未來捷運汐東線SB12站周邊人行動線，優化汐止人本環境與整體路廊。