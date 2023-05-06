捷運三鶯線工期展延 民眾叫苦

新北捷運三峽鶯歌線原定2023年完工，但受到缺工缺料影響，完工日延後至2025年底，引發地方不滿，市長侯友宜昨坦言，因為三鶯線跨越多個高速公路，又遇缺工缺料，工程相當不容易，他也希望2024年完工，將責請捷運局在安全無虞下，加緊趕工。

三鶯線路線全長14.29公里，共設置12站，起於土城線頂埔站，行經土城中央路四段、三峽台北大學，最後於鳳鳴國中轉福德一路設置端點站及尾軌，保留未來延伸至桃園八德地區，與桃園綠線銜接轉乘，未來將可串連桃園國際機場、高鐵及台鐵。

無黨籍市議員蘇泓欽昨質詢指出，地方民眾反映，三鶯線要延後到2025年才能完工，原本說好今年底完工，若真延後工期，加上測試及試營運時間，他推算2026年才完工。捷運施工帶來各種交通、噪音等各種不便，實在非常無奈。希望捷運局能盡早完工，也希望能盡量降低施工對民眾的影響。

在地民眾認為，原以為熬過這段辛苦的時間，就能盼到三鶯線通車，結果被告知還要延長工期，除了錯愕，還要忍受塞車之苦，真的很無奈。

新北市捷運局長李政安表示，近年受到缺工缺料、土城中央路四段底下管線複雜，及一例一休影響，加上因民眾抗爭比較晚取得機廠用地，統計延誤58個月，經檢討縮短工期，展延24個月，完工日也從2023年底延後2年，市府會力拚2025年底完工通車。經費部分沒有因工期延長增加，還是502億元。

蘇泓欽指出，目前三鶯線車站周邊缺乏停車場，只有在國華站設公八公園停車場，而在鶯桃福德站及永吉站沒有停車空間。交通局長鍾鳴時表示，目前已在周邊空地及高灘地尋找合適場地，且1200月票從7月開始，將改變鶯歌地區運輸習慣，還會持續觀察。