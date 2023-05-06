挺身障藝文表演 北市提供10場演出

北市推動身心障礙藝文展演，今年辦「台北Run For Dream」系列活動，10場演出共百位身障表演者共襄盛舉，昨邀代言人身障表演者李炳輝、張玉霞宣傳。市長蔣萬安以閩南語清唱「流浪到淡水」，並改詞「為了希望逗陣來台北」，並表示台北提供演出機會，希望身障朋友是帶著希望來台北。

「台北Run For Dream」系列活動5月13日至9月29日，每月雙周演出一連10場統統免費，不只流行音樂、經典老歌，還有行動音樂劇等，將在華山1914文創產業園區、永康公園、大稻埕碼頭永樂市集等地登場，企業團體邀身障藝人表演，還可申請補助。

北市勞動力重建運用處昨辦北市身障藝文表演推廣暨庇護工場母親節產品行銷記者會，現場展示台北市庇護工場母親節產品與禮盒，展現庇護性就業者的工作能力，李炳輝帶來「流浪到淡水」、張玉霞則是「獨上西樓」。

蔣萬安表示，從小聽李炳輝的「流浪到淡水」，到現在仍朗朗上口，未來大家是為了希望來台北，改詞唱了「為了希望逗陣來台北」，很符合「Run For Dream」，提供更多身障朋友演出機會和舞台，讓他們帶著希望來台北。

蔣萬安說，一直以來非常關心身障朋友的權益，很多身障朋友在各領域就業非常傑出，包含藝文表演、庇護工場擔任庇護職人等，重建處規畫系列活動，讓他們有更多展演機會，展現天分與努力成果。