快訊

習近平2018年談話被曝光 外媒分析洩「太子」失勢祕密：一語道破天機

美國軍火商訪台引注目…美台有意聯合生產武器？4爭議仍未解

是否參選2024？綠議員逼問「像個男子漢」回答 侯友宜妙回引笑聲

富察赴中國被捕 議員籲北市出席雙城論壇應關心

中央社／ 台北5日電
八旗文化總編輯富察，回上海遭調查，議員苗博雅(右)在議會質詢文化局長蔡詩萍，雙城論壇還要不要辦。圖／取自議會直播畫面。
八旗文化總編輯富察，回上海遭調查，議員苗博雅(右)在議會質詢文化局長蔡詩萍，雙城論壇還要不要辦。圖／取自議會直播畫面。

八旗文化總編輯富察（李延賀）遭中國拘捕，台北市議員苗博雅要北市府派員出席雙城論壇時，應向上海表達關心此事；文化局長蔡詩萍說會轉達高層。

台北市議會大會今天下午召開教育部門質詢，台北市政府文化局等首長列席。社會民主黨籍北市議員苗博雅質詢，擔憂富察案恐蔓延成為台灣出版界的寒蟬效應，造成業者自我審查。

苗博雅指出，台灣是華人世界最自由的國家，出書罵政府官員或總統，不會被政府單位認為是危害國家安全，但富察案恐引起效應，可能會讓業者覺得若出版對中共不利書籍，擔憂之後赴中國變成另一名富察。

苗博雅表示，台北市政府每年編預算與上海市辦雙城論壇及簽署有關文化交流事宜等備忘錄，北市府今年派員出席雙城論壇時，應向上海提出讓富察與家屬或律師會面，且台北市長蔣萬安若要出席雙城論壇，應提到保障台灣創作自由及關心富察案等議題。

台北市文化局長蔡詩萍答詢，同意議員提出富察案可能造成出版業界的寒蟬效應，但多數文化界朋友心中都會一把尺，且台灣人都會很珍惜自由民主的開放體制。

蔡詩萍表示，至於議員提到關於北市府派員出席雙城論壇應提出相關建議，會提供給蔣萬安或北市府雙城論壇決策小組做判斷，並允諾會把議員建議告知府內高層。

富察3月赴中後失聯，中國大陸國台辦4月26日證實，李延賀因涉嫌「從事危害國家安全的活動」，正接受國家安全機關調查，有關方面將依法保障其各項合法權益。

富察1971年出生於中國大陸遼寧省岫岩縣，擁有中文博士學位，曾任上海文藝出版社副社長，後與台灣人士結婚生子，搬到台灣定居，2009年在台灣成立八旗文化出版社，為讀書共和國出版集團旗下的品牌，富察並於2013年領取中華民國居留證。

雙城論壇 議員 苗博雅 蔡詩萍

延伸閱讀

八旗文化總編輯回上海遭調查 議員：雙城論壇還要辦？

違背「蔣師」諾言落跑選立委？王世堅喊話蔣萬安「有2會期耳提面命」

北市推障藝文表演邀李炳輝代言 蔣萬安：為了生活逗陣來台北

台海緊張模擬戰事演練 蔣萬安：萬全準備追求和平不畏戰

相關新聞

統籌分配稅款六都最低 侯友宜：若想一勞永逸要修改財劃法

新北統籌分配稅款是6都最低，新北市長侯友宜認為，不論統籌分配稅款或是一般稅款，新北都是最低，這對新北市來說很不公平，現在...

綠議員批馬英九訪中「不敢提中華民國」 侯友宜這樣回應

新北市議會今上演民進黨總質詢，市議員張嘉玲、鄭宇恩輪番問新北市長侯友宜「一個中國」的看法，並指前總統馬英九訪中不敢提中華...

影／新北藍綠黨團再爆衝突…侯友宜邊刷手機離開議場

新北市議會民進黨團今天聯合總質詢，上午場質詢最後1分鐘左右，議員們至質詢台前手舉「市政先烙跑」、「核能沒想法」等字牌，國...

八旗文化總編輯回上海遭調查 議員：雙城論壇還要辦？

八旗文化總編輯「富察」（本名李延賀），今年3月返回上海失聯，國台辦4月底證實，富察因「涉嫌從事危害國家安全活動」，正接受...

北市影視園區無疾而終？ 議員：只能把盧貝松勘景當政績

台北市長柯文哲任內停止規畫大直影視園區，內湖影視園區也因流標無疾而終，僅剩北投影視音園區仍規畫中。但多位議員質疑影視園區...

新北民進黨團總質詢 國民黨團批：不顧市政 只會亂政

新北市民進黨黨團今（5）日上午總質詢，新北國民黨團書記長廖先翔指出，整整一小時的總質詢卻有四分之三在討論選總統，民進黨不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦