富察赴中國被捕 議員籲北市出席雙城論壇應關心

八旗文化總編輯富察（李延賀）遭中國拘捕，台北市議員苗博雅要北市府派員出席雙城論壇時，應向上海表達關心此事；文化局長蔡詩萍說會轉達高層。

台北市議會大會今天下午召開教育部門質詢，台北市政府文化局等首長列席。社會民主黨籍北市議員苗博雅質詢，擔憂富察案恐蔓延成為台灣出版界的寒蟬效應，造成業者自我審查。

苗博雅指出，台灣是華人世界最自由的國家，出書罵政府官員或總統，不會被政府單位認為是危害國家安全，但富察案恐引起效應，可能會讓業者覺得若出版對中共不利書籍，擔憂之後赴中國變成另一名富察。

苗博雅表示，台北市政府每年編預算與上海市辦雙城論壇及簽署有關文化交流事宜等備忘錄，北市府今年派員出席雙城論壇時，應向上海提出讓富察與家屬或律師會面，且台北市長蔣萬安若要出席雙城論壇，應提到保障台灣創作自由及關心富察案等議題。

台北市文化局長蔡詩萍答詢，同意議員提出富察案可能造成出版業界的寒蟬效應，但多數文化界朋友心中都會一把尺，且台灣人都會很珍惜自由民主的開放體制。

蔡詩萍表示，至於議員提到關於北市府派員出席雙城論壇應提出相關建議，會提供給蔣萬安或北市府雙城論壇決策小組做判斷，並允諾會把議員建議告知府內高層。

富察3月赴中後失聯，中國大陸國台辦4月26日證實，李延賀因涉嫌「從事危害國家安全的活動」，正接受國家安全機關調查，有關方面將依法保障其各項合法權益。

富察1971年出生於中國大陸遼寧省岫岩縣，擁有中文博士學位，曾任上海文藝出版社副社長，後與台灣人士結婚生子，搬到台灣定居，2009年在台灣成立八旗文化出版社，為讀書共和國出版集團旗下的品牌，富察並於2013年領取中華民國居留證。