快訊

下班注意！高鐵南港至板橋號誌系統異常 部分列車延誤

全國最熱38.8在台南藍批光電包圍 綠斥：謠言致生恐慌

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會國民黨團指全國最熱38.8度出現在台南，疑是因太陽光電板密集導致。圖／國民黨團提供
台南市議會國民黨團指全國最熱38.8度出現在台南，疑是因太陽光電板密集導致。圖／國民黨團提供

台南市議會國民黨團今天在議會嚴詞呼籲，以美國馬里蘭大學針對太陽光電的研究警告，太陽光電會導致溫度比周遭上升3到4度，「熱島效應」說明為何之前中央氣象局最強春雨預報失靈，高雄都下大雨台南卻望天興嘆，滿城太陽光電板讓全國最熱38.8度在台南；民進黨議員則斥謠傳太陽能板會減少降雨，致生民眾恐慌， 市府應嚴正表達能源轉型態度，以正視聽。

議員王家貞指出，台南創下5月最熱溫度38.8度，好幾百天沒下雨，跟滿坑滿谷滿山滿地農田魚塭都佈滿光電板有關嗎？美國馬里蘭大學針對太陽能發電廠引發的熱島效應，做出研究並刊登在國際期刊上，調查顯示，太陽光電會導致溫度上升3到4度，台南也應進行相關研究。

蔡育輝、蔡宗豪、林燕祝、李中岑連番痛批，之前氣象局預告最強春雨要來，結果高雄下了200多毫米的大雨，台南卻乾涸如昔，熱島效應的確造成台南600百多天沒下雨，光電會為鄉親帶來甚麼災難，市府應深入調查，解決民怨。

民進黨議員蔡筱薇則說，這些沒有證據的說法令民眾擔心，太陽光電和氣候變化和不降雨有沒有關係，請經發局務必好好說明，以正視聽；朱正軒也要求，針對國家能源轉型議題，要求經發局表達能源轉型的立場，排除綠能髒螂等藏污納垢，積極澄清對綠能的誤解，爭取市民鄉親的認同支持，才能打造能源轉型友善環境，進而強化台灣能源安全。

朱正軒指出，目前台灣的能源議題已高度政治化，導致許多不理性的討論，讓原本專業科學的能源議題淪為政治攻防。甚至出現「光電板會影響降雨」的說法，將台南缺水指向太陽光電，沒有科學根據的說法，正是為了打擊綠電，阻礙能源轉型，能源相關單位不能漠視。

經發局長林榮川說，他本身是學土木工程，做氣候變化研究，據他了解是沒有這方面的研究，對於光電是否影響降雨會再去研究，但主要是因為鋒面還沒到的問題。且台南面積有2192平方公里，光電板設置約28平方公里，佔不到百分之一，影響整個降雨狀況情況是沒有的，影響到下雨還是大範圍的氣候變遷，不是小範圍的變化。

經濟發展局指出，為支持國家能源轉型及淨零政策，市府將持續推動建置再生能源，確保能源供應與帶動產業發展。有關光電與降雨的關聯性，將本於科學精神嚴謹探討，避免謠言誤導而阻礙產業發展。

經發局表示，根據氣象局副局長馮欽賜說明，太陽光電系統引起所謂熱島效應對於台灣降雨的影響，在缺乏科學驗證下，不宜貿然論斷。另在大型天氣系統如鋒面或颱風的形成及移動，受大範圍氣象條件影響，海水溫度變化導致聖嬰或反聖嬰現象，也會影響大氣環流對水氣的輸送，部分地區沒有下雨，是因為鋒面沒到。

台南 氣象局 議員

延伸閱讀

整合微機電和紅光線感測 眾智光電竹北建廠成護國群山一員

擔心引發水患 高雄議員農民反對灌溉水圳覆蓋光電板

台南飆38度高溫藍軍轟與光電板有關？ 經發局：無證據

前台南市議長李全教參選立委！綠營批「黑金復辟」 藍斥打壓

相關新聞

綠議員批馬英九訪中「不敢提中華民國」 侯友宜這樣回應

新北市議會今上演民進黨總質詢，市議員張嘉玲、鄭宇恩輪番問新北市長侯友宜「一個中國」的看法，並指前總統馬英九訪中不敢提中華...

影／新北藍綠黨團再爆衝突…侯友宜邊刷手機離開議場

新北市議會民進黨團今天聯合總質詢，上午場質詢最後1分鐘左右，議員們至質詢台前手舉「市政先烙跑」、「核能沒想法」等字牌，國...

統籌分配稅款六都最低 侯友宜：若想一勞永逸要修改財劃法

新北統籌分配稅款是6都最低，新北市長侯友宜認為，不論統籌分配稅款或是一般稅款，新北都是最低，這對新北市來說很不公平，現在...

全國最熱38.8在台南藍批光電包圍 綠斥：謠言致生恐慌

台南市議會國民黨團今天在議會嚴詞呼籲，以美國馬里蘭大學針對太陽光電的研究警告，太陽光電會導致溫度比周遭上升3到4度，「熱...

八旗文化總編輯回上海遭調查 議員：雙城論壇還要辦？

八旗文化總編輯「富察」（本名李延賀），今年3月返回上海失聯，國台辦4月底證實，富察因「涉嫌從事危害國家安全活動」，正接受...

北市影視園區無疾而終？ 議員：只能把盧貝松勘景當政績

台北市長柯文哲任內停止規畫大直影視園區，內湖影視園區也因流標無疾而終，僅剩北投影視音園區仍規畫中。但多位議員質疑影視園區...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦