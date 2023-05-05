全國最熱38.8在台南藍批光電包圍 綠斥：謠言致生恐慌

台南市議會國民黨團今天在議會嚴詞呼籲，以美國馬里蘭大學針對太陽光電的研究警告，太陽光電會導致溫度比周遭上升3到4度，「熱島效應」說明為何之前中央氣象局最強春雨預報失靈，高雄都下大雨台南卻望天興嘆，滿城太陽光電板讓全國最熱38.8度在台南；民進黨議員則斥謠傳太陽能板會減少降雨，致生民眾恐慌， 市府應嚴正表達能源轉型態度，以正視聽。

議員王家貞指出，台南創下5月最熱溫度38.8度，好幾百天沒下雨，跟滿坑滿谷滿山滿地農田魚塭都佈滿光電板有關嗎？美國馬里蘭大學針對太陽能發電廠引發的熱島效應，做出研究並刊登在國際期刊上，調查顯示，太陽光電會導致溫度上升3到4度，台南也應進行相關研究。

蔡育輝、蔡宗豪、林燕祝、李中岑連番痛批，之前氣象局預告最強春雨要來，結果高雄下了200多毫米的大雨，台南卻乾涸如昔，熱島效應的確造成台南600百多天沒下雨，光電會為鄉親帶來甚麼災難，市府應深入調查，解決民怨。

民進黨議員蔡筱薇則說，這些沒有證據的說法令民眾擔心，太陽光電和氣候變化和不降雨有沒有關係，請經發局務必好好說明，以正視聽；朱正軒也要求，針對國家能源轉型議題，要求經發局表達能源轉型的立場，排除綠能髒螂等藏污納垢，積極澄清對綠能的誤解，爭取市民鄉親的認同支持，才能打造能源轉型友善環境，進而強化台灣能源安全。

朱正軒指出，目前台灣的能源議題已高度政治化，導致許多不理性的討論，讓原本專業科學的能源議題淪為政治攻防。甚至出現「光電板會影響降雨」的說法，將台南缺水指向太陽光電，沒有科學根據的說法，正是為了打擊綠電，阻礙能源轉型，能源相關單位不能漠視。

經發局長林榮川說，他本身是學土木工程，做氣候變化研究，據他了解是沒有這方面的研究，對於光電是否影響降雨會再去研究，但主要是因為鋒面還沒到的問題。且台南面積有2192平方公里，光電板設置約28平方公里，佔不到百分之一，影響整個降雨狀況情況是沒有的，影響到下雨還是大範圍的氣候變遷，不是小範圍的變化。

經濟發展局指出，為支持國家能源轉型及淨零政策，市府將持續推動建置再生能源，確保能源供應與帶動產業發展。有關光電與降雨的關聯性，將本於科學精神嚴謹探討，避免謠言誤導而阻礙產業發展。

經發局表示，根據氣象局副局長馮欽賜說明，太陽光電系統引起所謂熱島效應對於台灣降雨的影響，在缺乏科學驗證下，不宜貿然論斷。另在大型天氣系統如鋒面或颱風的形成及移動，受大範圍氣象條件影響，海水溫度變化導致聖嬰或反聖嬰現象，也會影響大氣環流對水氣的輸送，部分地區沒有下雨，是因為鋒面沒到。