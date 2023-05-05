七星瑞芳家長協會愛心滿滿 媒合捐助平溪弱勢家戶

平溪區有一位特殊生，與媽媽、舅舅還有爺爺一家六口擠在一間房子裡，因家中經濟支柱大舅舅離世，家裡頓失依靠，七星瑞芳區家長協會總會長王傑倫媒合廣修禪寺與中華書道學會及淡水銘雲齋今(5)日前往關心，送上物資以及急難救助紅包，希望能夠幫助他們度過難關。

除了物資與救助金協助，家長協會總會長王傑倫一行人也關心特殊生家中所缺乏，像是床墊、洗衣機等家具，未來都會透過來自社會的善心挹注。

此外，特殊生日後的教育基金，廣修禪寺也將會在浴佛節上的揮毫義賣募得善款來協助，希望可以幫助這個孩子求學無虞，安心的完成學業。

七星瑞芳家協與廣修禪寺也希望，對於弱勢兒少與家庭的資助行動，能夠在更多來自社會的善心中做的更長遠，不僅協助兒少與家人們度過眼前難關，還要讓兒少的家庭能夠安穩、安定下來。