快訊

才剛被俄軍撤換…「馬立波屠夫」速加入瓦格納集團 成副指揮官

為「疫情結束」邁出一大步 WHO宣布：新冠肺炎解除公共衛生緊急事件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汐止福興宮捐香油錢辦共餐 回饋鄉里逗陣呷飯

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
汐止區福興宮捐出香油錢，和文化里一起辦老人共餐，還準備大蛋糕，大家一起歡慶母親節。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區福興宮捐出香油錢，和文化里一起辦老人共餐，還準備大蛋糕，大家一起歡慶母親節。 圖／觀天下有線電視提供

一年一度的母親節快到了，汐止區福興宮捐出香油錢，和文化里一起慶祝母親節，並把老人共餐活動改成外叫辦桌，邀請里內的長輩們一起來吃飯，不但要讓長輩們吃的開心，也讓志工好好休息一下，還準備大蛋糕，大家一起歡慶母親節。

文化里之前因為受疫情影響，所以老人共餐已經停辦好幾年了，福興宮每年都多少會收到里民的香油錢，所以福興宮和文化里就決定回饋居民，預計每年母親節和重陽節都會舉辦一次共餐辦桌，也因為空間不大，所以限額一百名，希望這次沒參加到的民眾下次手腳要快。

文化里長余寶聰表示，因為這幾年福興宮該做的，該整修的，已經都做得差不多了，所以就跟福興宮主委建議，每年拿一些錢出來辦老人共餐，所以預計母親節和重陽節都會辦一次老人共餐，也因為名額有限，希望民眾能夠提早報名。

老人共餐就是希望老人家一起出來走走，跟老朋友聚餐、話家常，希望長輩們有機會多參與各項活動，讓生活更多采多姿。

老人共餐 母親節 長輩

延伸閱讀

阿嬤a胖母親節彩繪蛋糕DIY 鍾東錦帶頭向長輩致意

新社后橋路廊114年完工 林右昌：串連南北汐止紓解塞車

準備慶祝母親節！調查：86%聚餐、40%買蛋糕

搶攻母親節商機 大買家人氣保養品名牌包霸氣下殺

相關新聞

統籌分配稅款六都最低 侯友宜：若想一勞永逸要修改財劃法

新北統籌分配稅款是6都最低，新北市長侯友宜認為，不論統籌分配稅款或是一般稅款，新北都是最低，這對新北市來說很不公平，現在...

綠議員批馬英九訪中「不敢提中華民國」 侯友宜這樣回應

新北市議會今上演民進黨總質詢，市議員張嘉玲、鄭宇恩輪番問新北市長侯友宜「一個中國」的看法，並指前總統馬英九訪中不敢提中華...

影／新北藍綠黨團再爆衝突…侯友宜邊刷手機離開議場

新北市議會民進黨團今天聯合總質詢，上午場質詢最後1分鐘左右，議員們至質詢台前手舉「市政先烙跑」、「核能沒想法」等字牌，國...

三芝桐旅行「追雪趣」 感受桐花飄落濃濃客家味

又到了5月賞桐「追雪」落花繽紛的季節，三芝區賞桐步道油桐花持續盛開中，賞桐步道全線以細石鋪地，每當花季漫步其中，感受花瓣隨風撫面，好不浪漫，區長賴小萍也歡迎喜愛油桐的民眾到三芝追雪，感受三芝的桐雪魅力。

淡水「崁頂媽咪週」很療癒 手作多肉植物舒心精油

為讓辛苦的媽媽們能夠有個放鬆時光，新北市淡水區崁頂里舉辦「崁頂媽咪週」，手作多肉植物以及舒心精油活動，邀請到專業的老師來教大家如何製作香氣四溢，聞起來能夠身心靈放鬆的精油，另外還有DIY多肉植物小盆栽，讓媽媽們能夠療癒一整天。

汐止福興宮捐香油錢辦共餐 回饋鄉里逗陣呷飯

一年一度的母親節快到了，汐止區福興宮捐出香油錢，和文化里一起慶祝母親節，並把老人共餐活動改成外叫辦桌，邀請里內的長輩們一起來吃飯，不但要讓長輩們吃的開心，也讓志工好好休息一下，還準備大蛋糕，大家一起歡慶母親節。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦