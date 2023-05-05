汐止福興宮捐香油錢辦共餐 回饋鄉里逗陣呷飯

一年一度的母親節快到了，汐止區福興宮捐出香油錢，和文化里一起慶祝母親節，並把老人共餐活動改成外叫辦桌，邀請里內的長輩們一起來吃飯，不但要讓長輩們吃的開心，也讓志工好好休息一下，還準備大蛋糕，大家一起歡慶母親節。

文化里之前因為受疫情影響，所以老人共餐已經停辦好幾年了，福興宮每年都多少會收到里民的香油錢，所以福興宮和文化里就決定回饋居民，預計每年母親節和重陽節都會舉辦一次共餐辦桌，也因為空間不大，所以限額一百名，希望這次沒參加到的民眾下次手腳要快。

文化里長余寶聰表示，因為這幾年福興宮該做的，該整修的，已經都做得差不多了，所以就跟福興宮主委建議，每年拿一些錢出來辦老人共餐，所以預計母親節和重陽節都會辦一次老人共餐，也因為名額有限，希望民眾能夠提早報名。

老人共餐就是希望老人家一起出來走走，跟老朋友聚餐、話家常，希望長輩們有機會多參與各項活動，讓生活更多采多姿。