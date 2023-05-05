淡水「崁頂媽咪週」很療癒 手作多肉植物舒心精油

為讓辛苦的媽媽們能夠有個放鬆時光，新北市淡水區崁頂里舉辦「崁頂媽咪週」，手作多肉植物以及舒心精油活動，邀請到專業的老師來教大家如何製作香氣四溢，聞起來能夠身心靈放鬆的精油，另外還有DIY多肉植物小盆栽，讓媽媽們能夠療癒一整天。

崁頂里長吳庭岳表示，為了體恤崁頂里內媽咪的辛勞，並且慶祝母親節的到來，這次在母親節前一周特別規劃了兩天的活動，目的是讓平日或假日上班的媽咪都可以有機會能參與里內活動，活動組很用心準備了，手作多肉植栽與 手作天然精油護唇膏及滾珠等2種療癒舒壓活動，讓媽咪們藉由手作體驗可以來場與天然植栽與精油的溫柔邂逅。

新北市議員陳家琪表示，媽媽們平常在家庭裡的角色可是非常重要不可缺少，而母親也是相當辛苦，因此透過活動也讓媽媽有放鬆的心情。

此外這次活動亞東科技大學更提供了淡水校區的場地，來讓崁頂里舉辦活動，也希望藉此來多與里內接觸回饋鄰里。

許多媽媽們表示，能夠來參與里長的活動相當開心，而里長在各節慶都會舉辦許多有趣的活動，也讓里內的媽媽們過一個開心放鬆且療癒舒壓的母親節。