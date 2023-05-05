三芝桐旅行「追雪趣」 感受桐花飄落濃濃客家味
又到了5月賞桐「追雪」落花繽紛的季節，三芝區賞桐步道油桐花持續盛開中，賞桐步道全線以細石鋪地，每當花季漫步其中，感受花瓣隨風撫面，好不浪漫，區長賴小萍也歡迎喜愛油桐的民眾到三芝追雪，感受三芝的桐雪魅力。
三芝區長賴小萍表示，賞桐步道上的桐花藝文廣場、奉茶亭、桐花拱橋還有客家屋都是亮點，客家屋是以客家花布作為裝置藝術的元素，在賞桐步道上，不僅可以欣賞桐花飄落景緻，還能感受油桐搭配洋溢著喜氣富貴的濃濃客家味。
目前賞桐步道已花開六成，預計還有二週的花期，三芝區長賴小萍也歡迎民眾把握桐花最後綻放的時間，蒞臨遊憩賞玩，若是搭配一日遊還可以造訪三芝海上平台、淺水灣步道、田心子、興華驛站等景點，盡情遨遊於三芝獨一無二的山海美景間。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言