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三芝桐旅行「追雪趣」 感受桐花飄落濃濃客家味

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區賞桐步道油桐花持續盛開中，區長賴小萍也歡迎喜愛油桐的民眾到三芝追雪，感受三芝的桐雪魅力。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區賞桐步道油桐花持續盛開中，區長賴小萍也歡迎喜愛油桐的民眾到三芝追雪，感受三芝的桐雪魅力。 圖／紅樹林有線電視提供

又到了5月賞桐「追雪」落花繽紛的季節，三芝區賞桐步道油桐花持續盛開中，賞桐步道全線以細石鋪地，每當花季漫步其中，感受花瓣隨風撫面，好不浪漫，區長賴小萍也歡迎喜愛油桐的民眾到三芝追雪，感受三芝的桐雪魅力。

三芝區長賴小萍表示，賞桐步道上的桐花藝文廣場、奉茶亭、桐花拱橋還有客家屋都是亮點，客家屋是以客家花布作為裝置藝術的元素，在賞桐步道上，不僅可以欣賞桐花飄落景緻，還能感受油桐搭配洋溢著喜氣富貴的濃濃客家味。

目前賞桐步道已花開六成，預計還有二週的花期，三芝區長賴小萍也歡迎民眾把握桐花最後綻放的時間，蒞臨遊憩賞玩，若是搭配一日遊還可以造訪三芝海上平台、淺水灣步道、田心子、興華驛站等景點，盡情遨遊於三芝獨一無二的山海美景間。

桐花 裝置藝術 客家花布

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