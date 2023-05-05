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八旗文化總編輯回上海遭調查 議員：雙城論壇還要辦？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
八旗文化總編輯富察，回上海遭調查，議員苗博雅(右)在議會質詢文化局長蔡詩萍，雙城論壇還要不要辦。圖／取自議會直播畫面。
八旗文化總編輯富察，回上海遭調查，議員苗博雅(右)在議會質詢文化局長蔡詩萍，雙城論壇還要不要辦。圖／取自議會直播畫面。

八旗文化總編輯「富察」（本名李延賀），今年3月返回上海失聯，國台辦4月底證實，富察因「涉嫌從事危害國家安全活動」，正接受大陸國家安全機關調查。台北市議員苗博雅下午在議會質詢指出，每年都要辦雙城論壇，要跟上海交流文化，能假裝沒有這件事存在？文化局長蔡詩萍說，會讓市長或市府雙城論壇決策小組納入做多元判斷。

苗博雅說，這件事茲事體大，北市每一年都編列預算進行台北上海雙城論壇，歷年備忘錄也牽涉文化交流事宜，而上海市正好就是富察被抓的地方，今年雙城論壇還要不要辦？若要，「我們能假裝沒有這件事存在？」

苗博雅表示，她一向對雙城論壇有很多批判，因為已經淪為兩岸市長、政治高官權貴的作秀舞台，真正重要題目根本不敢向對岸提出，市府有無透過建立文化交流相關管道，或大陸小組有跟上海市針對富察案任何交流？有見家屬、律師，保障基本人權？

蔡詩萍表示，經過議員公開談，媒體報導，相信這訊息會讓市長或市府雙城論壇決策小組，都會納入做多元判斷。另據他了解，他只能回答，就他所知，家屬一直都很低調。 

苗博雅表示，雙城論壇是重大政策，發生重大事件時，北市應跟上海提出，讓他見家屬、律師，保障最底線的基本權利，希望文化局長積極向市長提建議，文化事業是局長權責責任，保障國內創作自由，讓出版人知道因為出版一些書 在中國出事時，文化局不會坐視不管、政府不會漠視，這是基本要展現的態度。

蔡詩萍說，議員的意見，一定會讓市府高層知道，相信包括市長蔣萬安在內，一方面考慮到家屬期待，要低調一點 ，這畢竟是陸委會、海基會有管道協調，市長應該也從這角度看待問題，議員的意見，會如實轉達市府。

雙城論壇 上海 議員

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