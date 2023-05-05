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北市影視園區無疾而終？ 議員：只能把盧貝松勘景當政績

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北即時報導
台北市議員許家蓓質疑北市影視園區恐無疾而終。圖／取自北市議會直播畫面。
台北市議員許家蓓質疑北市影視園區恐無疾而終。圖／取自北市議會直播畫面。

台北市長柯文哲任內停止規畫大直影視園區，內湖影視園區也因流標無疾而終，僅剩北投影視音園區仍規畫中。但多位議員質疑影視園區無法推動，議員許家蓓下午在議會質詢，指柯文哲卸任前兩天中止影視音園區規劃，是爛攤丟給蔣萬安，只能把盧貝松來勘景當作是影視政績。對此，文化局長蔡詩萍坦言，北投影視音園區將做最後一招標，若仍不成功，就會做通盤檢討。

民進黨議員林延鳳質詢，地方相當關心的北投影視音產業園區何時要上網招標？議員林世宗則說，「北投影視音產業園區」光買土地就18億元，現在BOT給別人，來了一個空殼集團，得標再棄標，市府要好好檢討，不要讓該園區變成台北表演藝術中心的第二翻版。

北市府2012年釋出「內湖五期重劃區」內、「大直樂群停車場」以及「北投製片廠」三塊土地打造台北影視音園區。但柯文哲任內已停止規畫大直影視園區，內湖影視園區也因流標無疾而終，僅剩北投影視音園區仍規畫中。

北市府在103年到110年花費16.4億向國防部購買土地，後續花1.3億修復基地上歷史建築，包括中國電影製片廠A攝影棚錄音室，及5700萬綠美化，總共豪砸18億。但北投影視音園區歷經一次流標、一次決標但未簽約，柯市府時期評估該地已經沒有做影視音園區之需求，原本規畫將土地還給國防部，也曾規畫續由北市府做其他使用，但若做其他使用，北市府仍須依規定補上土地差額5億。

許家蓓說，經調閱會議紀錄發現，柯文哲竟在卸任前兩天拍板要將北投製片廠土地還給國防部，亦即停止規畫北投影視音，但遭國防部拒絕，把爛攤子丟給蔣萬安市長解決。

蔡詩萍表示，北市目前影視產業發展政政策，包括電影協拍、補助，影視園區仍在規畫，繼續推動，最早規畫影視園區，是因當時台灣電影環境，令人有不少想像空間，但這幾年電影產業發生變化，園區規畫面臨挑戰，但會做最後一次招標，若仍不成功，就會做通盤的評估。

此外，針對人才的培育，許家蓓也質疑，柯文哲任內創設TMS（台北市影視音實驗教育機構），招生狀況每況愈下，第一年招生錄取41位，有高達144人來報名。但108年黃金交叉，報名人數僅33人比招生人數還少、110年甚至只有12人報名、111年21人報名，錄取人數僅幾十人，且專任師資也招不滿。

蔡詩萍表示，就算最後只有個位數學生，都會支持下去。人數多寡不在乎，他和學生和家長談過，也看到畢業成果，看到學生多樣性才華，這些學生如果繼續升學，在國內、外都都有升學空間，也有學生畢業直接投入產業工作。早期學生人數多，是樂觀但有誤解，這幾年回歸辦學的特色，學生人數少，但感情緊密，學生能從中找到自己，市府也會努力設法多招生。

北投 柯文哲

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