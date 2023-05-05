新北消保官稽查室內攀岩館 不合格率100%

新北市政府消保官室今天表示，聯合安檢新北6家室內攀岩館，總計6家業者都有不合格處，不合格率高達100%。消保官除裁罰並要求業者改善，籲請消費者應注意安全規範與現場指示。

市府消保官室今天發布新聞表示，攀岩是近年熱門新興運動項目，但比一般運動的風險高，不論是民間運動場館及國民運動中心，都曾發生墜落導致傷亡。

消保官表示，今年4月聯合體育處、工務局、消防局，聯合重點查核業者是否投保公共意外責任險、是否販售禮券、定型化契約免責條款、設施設備安全管理、建築物公共安全檢查申報，及消防安全設備及防火管理等項目。

依據新聞稿提供資料，這6家攀岩館分別位於中和區、永和區、新莊區、三重區。查核結果有3家業者消防安全設備、防火管理或防焰物品不符規定；已依消防法規定通知業者限期改善。有3家業者並未完成簽證與申報建築物公共安全檢查，後續將依照建築法規定辦理。

新聞稿說，有3家軟墊區欠缺警語，及4家業者設定定型化契約約定「免責條款」，這些都違反消費保護法，這部分，業者皆已改善完畢。

消保官說，總計6家業者都有不合格，不合格率高達100%。呼籲民眾至攀岩館消費時，應特別注意確實詳閱有關安全規範，或聽從現場人員對安全的指示，以避免自己或第三人受到傷害。

消保官說，身體患有疾病或有服用藥物、酒精時，不要使用攀岩設施；也要注意攀岩館人員有無相關運動證照，及業者有無投保公共意外責任保險。