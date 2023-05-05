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迎接國際生物多樣性日 動物園開課認識箭毒蛙與昆蟲

中央社／ 台北5日電

北市動物園為響應5月22日國際生物多樣性日，將於21日舉辦「雨林大冒險」體驗課程，解密色彩鮮艷的箭毒蛙與鳳梨科植物和認識昆蟲多樣項為主軸，盼喚起大眾對自然生態保護之心。

北市立動物園新聞稿表示，與辜嚴倬雲保種中心和台北動物保育教育基金會合作，舉辦「雨林大冒險」體驗課程，以解密箭毒蛙與鳳梨科植物和認識昆蟲多樣項為主軸，並透過實體操作，希望喚起大眾對自然生態的保護之心和行動。

動物園長諶亦聰說，每年的5月22日為國際生物多樣性日，當人類享受著生物帶來的富饒資源時，多樣的物種們也以不同形式彼此交互影響，共同維繫著地球生態的穩定與平衡。

動物園在新聞稿中強調，生物多樣性的重要時常被忽略，包括棲地過度開發、大量捕撈、環境汙染等令野生物種族群數量驟減，地球資源逐漸消耗殆盡、生態平衡遭受衝擊，反映到氣候異常、糧食匱乏、健康問題，顯示生物多樣性對維繫環境永續發展的關鍵功能。

動物園指出，希望透過自帶環保餐具、節電、移除外來種等大大小小綠色行動，共同響應今年的主題「由協議到行動：重建生物多樣性（From Agreementto Action：Build Back Biodiversity）」，也藉此提醒民眾，生活所及之處，有百百種支持生物多樣性的方法，等著被身體力行。

動物園 鳳梨 北市

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