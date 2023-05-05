新北民進黨團總質詢 國民黨團批：不顧市政 只會亂政

新北市民進黨黨團今（5）日上午總質詢，新北國民黨團書記長廖先翔指出，整整一小時的總質詢卻有四分之三在討論選總統，民進黨不顧市政，只會亂政，甚至還偷換概念，根本是公然在議會完成副總統賴清德交付的打侯、護蔡、挺賴的政治任務。

財務長王威元說，新北市長侯友宜今天被當成現任總統接受質詢，民進黨幾乎全體變身立法委員，要求侯友宜解決蔡英文總統解決不了的問題，不知道到底現在總統是誰？行政院長是誰？難道民進黨這麼期待政黨輪替？王威元指出，如果今天這些問題全都要求蔡英文回答，畫面肯定值得期待。

副書記長江怡臻說，民進黨總質詢有非常多概念偷換，包括批評侯友宜談保二是以訛傳訛，保二平時就必須做好準備，以及高雄邀請BLACKPINK而新北卻都邀請不到熱門歌手開唱。江怡臻指出，軍警在平時和戰時有各自的任務，軍警有別，警察戰時應維持治安、引導防空疏散並維護社會安全，不應該混為一談；至於歌手開唱議題，則完全突顯新北沒有專業表演場地，這就必須請教文化部怎麼看。

廖先翔說，民進黨總質詢到下周五，民進黨是否只會亂政不顧市政，是否刻意讓新北議場腥風血雨，相信市民都在等著看。

鄭宇恩表示，新北境內即有的核電廠、核廢料處理問題，土城槍擊案主嫌甫引渡回台，核能、治安與國際關係、統籌分配款、甚至是國防的連結，當然是市政問題、也是國政問題，無法明確回答的侯友宜，不僅顯得缺乏總統高度，更對不起新北市民。

鄭宇恩說，看來是國民黨議員以為侯友宜獲國民黨提名就是當選，連新北缺乏專業場館，不怪市府缺乏前瞻規劃，反要文化部檢討，為執行護侯任務自曝其短。