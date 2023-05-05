推廣新北美術館 明後天艾怡良等熱鬧開唱

為推廣今年即將完工的新北市美術館，從上月中就開始舉辦各是戶外活動，明後兩天則舉辦新北閱讀節「設計．新日常」，包括艾怡良、小樂吳思賢等唱作歌手帶來原創音樂。另有風格美食與設計好物市集、名人閱讀沙龍等活動。

新北閱讀節「設計．新日常」明後天的八大亮點包括金曲原創好聲音「創作匯集站」、名家職人跨界卡司「閱讀沙龍」、風格美食X設計選物帶你逛設計、人氣秒殺手作坊「親子玩設計」、「行動書車」體驗閱讀的樂趣、繪本裡遇見幸福「聽故事還送書」、閱讀與設計迷必逛「品牌市集」、拍照打卡分享出去 書香味香水免費送。

活動將於明天上午11點開始，活力草原演唱會邀請金曲歌后艾怡良、人氣天王小樂吳思賢、新生代創作女歌手琳誼、音樂DJ、街頭藝人小冰特技表演、楊元慶溜溜球演出。園區藝術街坊C3同時舉辦多場「閱讀沙龍」，邀請到知名影評人膝關節、工業設計師吳孝儒等不同領域的專家開展設計日常新體驗。

園區連續二天網羅風格飲食、設計手作、質感選物等人氣設計品牌與新北在地商家，展現新北的藝文實力與設計力。而在園區藝術街坊C4辦理有趣的親子工作坊，包括我喜歡我自己自畫像、康乃馨立體拼豆&七彩許願星沙、多肉DIY組盆活動，手作乾燥花容器蠟燭，提供多種花材和香氣選擇，自由搭配喜歡的顏色和味道。

另外還有小朋友喜愛的行動書車，在活力草地和故事角色在草地相遇，共度溫馨的故事時光。5月13日並安排在活力草地匯集知名閱讀與設計品牌包含秋刀魚、小日子、新莊騷、『閱讀喝茶』走水、『讀食果物』旅人食通信《不二味》等共25個市集攤位民眾逛街採購。另前來參加現場打卡活動可免費獲得「設計新日常．書香淡香水」一瓶。