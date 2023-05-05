捷運三鶯線工期再延後 新北捷運局：力拚2025年底完工通車

捷運三鶯線原本預計2023年完工，但受到缺工缺料影響，完工日延後至2025年底，地方認為，在地民眾很期待捷運完工，如今卻又要再等2年。新北市捷運局表示，會努力縮短工期，力拚2025年底完工通車。新北市長侯友宜表示，捷運真的不容易蓋，又碰到缺工缺料，侯也承諾會繼續推進工程，希望速度快一點。

三鶯線路線全長14.29公里，共設置12站，起於土城線頂埔站，行經土城中央路四段、三峽台北大學，最後於鳳鳴國中轉福德一路設置端點站及尾軌，保留未來延伸至桃園八德地區，與桃園綠線銜接轉乘，未來將可串聯桃園國際機場、高鐵及台鐵。

無黨籍市議員蘇泓欽指出，地方民眾跟他反映，三鶯線要延後到2025年才能完工，原本說好今年底完工，若真延後工期，加上測試及試營運時間，他推算2026年才完工。捷運施工帶來各種交通、噪音等等的各種不方便，實在是非常無奈。希望捷運局能盡早完工，也希望能盡量降低施工對民眾的影響。

在地民眾認為，原以為熬過這段辛苦的時間，就能盼到三鶯線通車，結果被告知還要延長工期，除了錯愕，還要忍受塞車之苦，真的很無奈。

新北市捷運局長李政安表示，近年受到缺工缺料、土城中央路四段底下管線複雜，及一例一休影響，加上因民眾抗爭比較晚取得機廠用地，統計延誤58個月，經檢討縮短工期，展延24個月，完工日也從2023年底延後2年，市府會力拚2025年底完工通車。經費部分沒有因工期延長增加，還是502億元。