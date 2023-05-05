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北市公布勞基法裁罰結果 3月共罰69家439萬元

中央社／ 台北5日電

北市勞動局表示，3月違反勞基法的事業單位共有69家，共開罰新台幣439萬元，英業達被罰最多、達80萬元，屈臣氏也被罰27萬元，連馬偕醫院也榜上有名。

勞動局新聞稿表示，今年3月罰鍰金額前5名，依序為英業達股份有限公司（80萬）、台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司（27萬）、愛進化科技股份有限公司（25萬）、莉迪雅管理顧問有限公司（12萬）、宸諾股份有限公司（12萬）、台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院（12萬）。

主要違法態樣前5名分別為未依法給付平日延長工時工資，19家（27.54%）；未逐日記載出勤紀錄至分鐘為止，16家（23.19%）；延長工作時間超過法令規定，12家（17.39%）；每7日中未有1例假1休息日，12家（17.39%）；未依法給付休息日工作工資，10家（14.49%）。

而英業達以勞工未申請加班及未超過月總工時為由，未依法給付延長工時工資。勞動局呼籲公司，若勞工超過法定正常工時，且確有加班提供勞務事實，雇主即應給付延長工時工資，以免一再觸法。

勞動局強調，開罰只是手段，輔導企業法遵才是核心價值，如今推出「勞條健檢師」服務，協助雇主遵守法令，可透過「台北市民服務大平臺」或至勞動局勞動權益中心臨櫃申請。

工時 馬偕醫院 北市

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