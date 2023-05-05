綠議員質詢槍枝治安 「這題」反讓侯友宜占上風

新北市議會今由民進黨議員總質詢，針對核能跟治安及槍枝等問題，輪番上陣質詢新北市長侯友宜，其中問到警政、治安問題，因為是侯友宜最熟悉的議題，一度讓侯友宜占上風。針對中央去年訂定低動能槍枝輸入管制規定，侯說，雖然中央有訂定辦法，但不夠周全，中央應迅速調整步伐，不然槍擊案會再發生，源頭最重要。

市議員彭佳芸質詢時針對新北先前槍擊案頻傳，彭佳芸也質疑，侯說治安最重要是源頭管理，但中央去年通過低動能槍枝輸入審查規定，能說沒有源頭管理嗎？彭反問侯，「2006至2008年間，您當警政署長時有清空槍枝嗎？」侯立即回應，「你回去看數據，我95年、96年當完署長以後，把治安全部整頓下降到現在。」

侯友宜表示，治安最重要的是源頭管理，中央雖然有訂定辦法，但是訂得不夠周全，現在改造槍太氾濫，中央應迅速調整步伐，不然槍擊案會再發生。

彭佳芸接著質詢，台灣現在不是國際刑警組織成員，主因就是中國打壓，要角逐總統大位的人一定要說清楚台灣立場，若譴責中國都說不出來，民眾會有很大的質疑。

侯友宜強調，真正重要的是務實，打擊犯罪是警方和警方務實的合作，他擔任刑事局長、警政署長時，推動全台灣第一批駐外聯絡武官成行，「是我不斷爭取，一直在派」，管道非常順暢，打擊犯罪最重要的是務實聯繫。