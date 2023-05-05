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5月星空最精彩就在今晚 半影月食與寶瓶座η流星雨共舞

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
5月星空最精彩就在今晚！半影月食與寶瓶座η流星雨共舞。圖／南灜天文館提供
5月星空最精彩就在今晚！半影月食與寶瓶座η流星雨共舞。圖／南灜天文館提供

台灣步入5月重要天象別錯過！南灜天文館提醒5月最重要的看點「半影月食」將在今天晚間登場，同時也能一睹寶瓶座η流星雨，而月底的金星合月、水星西大距也是值得觀看的天象。

南瀛天文館表示，5月（May）語源來自於希臘神話中的女神邁亞(Maia)，邁亞女神登場時伴隨著重要天象「半影月食」，5月5日晚間至6日凌晨月球將進入地球的半影區，但未進入本影，因此只會造成月球表面亮度些微下降，半影食始於23:14、食甚01:23、半影食終03:32，共歷時4小時以上，建議可以利用攝影的方式來記錄月球表面些微的亮度變化。

南瀛天文館指出，在半影月食發生時，同時還可以期待流星劃過天際，依照國際流星組織(IMO)預報，與哈雷彗星有淵源的寶瓶座η流星雨將在6日達到極大期，預計ZHR為50，雖然會受到滿月的月光干擾，但少數明亮的流星仍有機會令人大飽眼福！

除了半影月食、寶瓶座η流星雨外，還有5月23日金星合月，兩天體相距約2度12角分，明亮的金星與彎彎的眉月相互呼應，雖不像3月發生的月掩金星那般罕見，但也是用肉眼即可輕易欣賞的天象，若利用高倍率的天文望遠鏡觀看，則可觀察到月球上的隕石坑、金星盈虧等現象。

5月29日為水星西大距，水星位於太陽以西，可於日出前的東方低空找到這顆離太陽最近的行星，水星視星等達0.4等，其實非常明亮，但受到曙光的影響平常不容易觀測，在東、西大距是水星達最大距角的時刻，適合把握機會找尋它的身影。

5月星空最精彩就在今晚！半影月食與寶瓶座η流星雨共舞。圖／南灜天文館提供
5月星空最精彩就在今晚！半影月食與寶瓶座η流星雨共舞。圖／南灜天文館提供
5月星空最精彩就在今晚！半影月食與寶瓶座η流星雨共舞。圖／南灜天文館提供
5月星空最精彩就在今晚！半影月食與寶瓶座η流星雨共舞。圖／南灜天文館提供

南瀛天文館 流星雨 希臘

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