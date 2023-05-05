台北市補助7樓以上大樓維修費 6月1日起接受申請

台北市建管處今天表示，6月1日起啟動公寓大樓共用部分申請維修費補助，可維修共用門廳等，民國84年6月底前領取使用執照，並在去年及今年成立管委會的7樓以上建物都能申請。

台北市建築管理工程處發布新聞料指出，為鼓勵老舊公寓大樓成立管委會，推出第一波「台北市公寓大樓共用部分維護修繕費用補助申請」計畫，盼讓老舊公寓大樓盡快成立管委會，共創優質居住環境。

建管處表示，此計畫補助對象是針對84年6月27日前領取使用執照且在111年及112年首次成立管委會且經報備的7樓以上建物。經統計，84年6月27日前領有使照的建物共8152棟。

建管處指出，計畫補助內容涵蓋共用門廳及樓梯間、退縮無遮簷人行道及開放空間地坪飾面、水塔及蓄水池清洗、照明設備、共用排水溝、樓梯間防墜設施等需要維修保養設施。

建管處表示，補助金額會評估社區大樓戶數，最多可達到維修費49%，如100戶以下社區最高新台幣15萬元補助費、101至200戶社區最高20萬元、201戶以上的社區最高25萬元。

建管處指出，有興趣社區可由管委會或管理負責人檢附近6個月內相關修繕資料及申請表提出申請，相關細節可至官網查詢，及下載「台北市公寓大廈共用部分維護修繕費用補助申請相關表格」。