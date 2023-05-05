影／新北藍綠黨團再爆衝突…侯友宜邊刷手機離開議場
新北市議會民進黨團今天聯合總質詢，上午場質詢最後1分鐘左右，議員們至質詢台前手舉「市政先烙跑」、「核能沒想法」等字牌，國民黨議員江怡臻舉牌喊話民進黨不要亂，引發民進黨團總召鄭宇恩不滿，先前與鄭爆發衝突的王威元爆發口角，過程約5分鐘，鄭宇恩嗆聲「你有本事就打啊」，王威元則回嗆鄭宇恩公然說謊。
民進黨在最後質詢時間拿起手牌向侯友宜喊話：「市政即國政，市長別逃避」，江怡臻則舉起手牌「議會是市政殿堂，賴清德管好側翼」，引起鄭宇恩不滿回：「這是我們的質詢時間，互相尊重」。
在旁邊的議員王威元日前就因為揮拳事件跟鄭宇恩起衝突，如今是新仇加舊恨，一次爆發。王威元上前與鄭宇恩理論，王威元說：「鄭宇恩要不要對說謊道歉」、「影片都公佈了還要說謊」，鄭宇恩嗆聲：「你就是有打人，有本事你打我啊，你就是有揮拳」、「你就是欺負女生而已，不然你還會怎樣」。
2人在議場爆發口角，互不相讓，民進黨團成員周雅玲、張嘉玲、廖宜琨更衝到王威元前面理論，爭執時間約5分鐘，最後鄭宇恩、江怡臻則在一旁緩頰，將幾人拉開離開現場。
過程中，新北市長侯友宜與副市長謝政達在一旁滑手機，沒有管雙方爭吵默默離去，在台上的局處首長則在一旁勸架，民進黨揚言對方若愛出奧步，以後輪到國民黨團質詢時，他們也能這樣做。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言