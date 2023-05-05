新社后橋路廊114年完工 林右昌：串連南北汐止紓解塞車

新北市汐止區新社后橋園道段北延穿越高速公路至明峰街工程，即「新社后橋路廊」，目前進度逾3成，預計114年12月完工。內政部長林右昌今天視察時表示，通車後可妥善移轉中興路車潮，並可串連汐止區南北向交通，紓解附近長久以來社后車流壅塞問題。

為改善汐止交通壅塞問題，新北市長侯友宜指示地方應與中央攜手努力共創更便利的通行環境，「新社后橋園道段道路北延穿越高速公路工程」就是生活圈道路交通系統建設計畫。

林右昌表示，因國道與基隆河等地形阻隔，社后地區南北向交通僅仰賴雙向各1車道的中興路，造成周邊道路回堵壅塞的狀況。

林右昌說，工程施作必須面對跨越基隆河及穿越國道1號等挑戰，自109年開工後，透過「管冪工法」在國道下方進行隧道開挖與施工，讓既有國道能保持交通運輸功能，減低對交通的衝擊。工程總經費13.7億元，中央補助6.16億元，將可串連國道兩側生活圈，為汐止地區建立南北向新交通路廊。

立委賴品妤說，北汐止有火車經過，但社后地區沒有，未來雖有汐東線捷運但還要10年，這項工程可解決社后交通問題，要趕快完工，不能再有延誤。

有里長說，捷運還要很多年，盼先解決塞車問題，這項工程能串接汐止南北區對社后有很大幫助，並盼汐東線要真的動工來完成，不能只是開支票。

市府考量汐止區受限於被中山高速公路穿越阻斷，導致南北聯絡道路不足問題，推動該工程延伸「捷運共構橋」為新社后橋路廊。

新北市秘書長邱敬斌表示，計畫道路總長約290公尺、寬度約28公尺，除車行地下道外也同時兼顧人行通道，工程難度高，如高速公路地盤改良及中油管線群等障礙都一一克服。

新北市府與交通部高速公路局攜手在國道1號汐止交流道增設南下入口匝道，並加強周邊交通規畫，已陸續完成汐止吉林街、康寧街一期及二期拓寬。