北市推障藝文表演邀李炳輝代言 蔣萬安：為了生活逗陣來台北

北市推動身心障礙藝文展演不遺餘力，今年5月至9月舉辦「台北Run For Dream」系列活動，10場演出共百位身障表演者共襄盛舉，今邀請代言人身障表演者李炳輝、張玉霞宣傳。市長蔣萬安改詞「流浪到淡水」，以台語清唱「為了生活逗陣來台北」，並表示台北提供演出機會，希望身障朋友是帶著希望來台北。

勞動力重建運用處今辦「台北市身障藝文表演推廣暨庇護工場母親節產品行銷記者會」，現場展示的台北市庇護工場母親節產品與禮盒，展現庇護性就業者的工作能力，2位代言人也大展歌喉，李炳輝帶來「流浪到淡水」、張玉霞則是「獨上西樓」。

台北市長蔣萬安表示，從小聽李炳輝大哥的「流浪到淡水」，到現在仍朗朗上口。他以台語清唱歌詞「為了生活流浪到淡水」，我希望未來大家是為了希望來台北，也改詞唱了「為了生活逗陣來台北」，這很符合「Run For Dream」，希望台北市充滿希望，提供更多身障朋友演出機會和舞台，讓他們帶著希望來台北。

蔣萬安說，一直以來非常關心身障朋友的權益，很多身障朋友在各領域就業非常傑出，包含藝文表演、庇護工場擔任庇護職人等，重建處規劃系列活動，讓他們有更多展演機會，展現天份與努力成果。

「台北Run For Dream」系列活動5月13日至9月29日，每月雙周演出一連10場通通免費，不只流行音樂、經典老歌，還有行動音樂劇等，將在華山1914文創產業園區、永康公園、大稻埕碼頭永樂市集等地登場。市府表示，企業團體邀請身障藝人表演，還可申請補助，歡迎各界邀約。