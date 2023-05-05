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室內攀岩運動夯 新北稽查全數不合格

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市府於112年4月間由消保官、體育處等針對新北境內市6家室內攀岩館業者進行公安聯合檢查，結果全數不合格。圖／新北市消保官提供
新北市府於112年4月間由消保官、體育處等針對新北境內市6家室內攀岩館業者進行公安聯合檢查，結果全數不合格。圖／新北市消保官提供

近年攀岩成為熱門的新興運動項目，但相較於一般運動，攀岩運動風險較高，民間運動場館及國民運動中心皆曾發生墜落導致傷亡情形，為確保消費場所安全，新北市府於112年4月間由消保官、體育處等針對新北境內市6家室內攀岩館業者進行公安聯合檢查，結果全數不合格。

新北消保官針對業者是否投保公共意外責任險、是否販售禮券、定型化契約免責條款、設施設備安全管理、建築物公共安全檢查申報及消防安全設備及防火管理等項目進行重點查核，查核結果中有3家業者消防安全設備、防火管理或防焰物品不符規定、3家建築物公共安全檢查未完成申報、3家軟墊區欠缺警語及4家定型化契約約定免責條款，總計6家業者都有不合格。

消保官指出，不合格的攀岩館有6家不合格率高達100%。其中有3家軟墊區，欠缺警語違反消保法、有4家設定免責條款違反消保法實屬無效，目前業者皆已改善完畢。

另在消防安全方面，有3家消防安全設備、防火管理或防焰物品不符規定，均已通知業者限期改善，業者逾期不改善或複查不合規定者，消防安全設備或防焰物品部分將依消防法處3萬元以下之罰鍰；防火管理部分將依消防法處5萬元以下罰鍰。

消保官表示，民眾至攀岩館消費時應詳閱攀岩館有關安全規範或聽從現場人員對於安全指示，避免自己或第三人受到傷害；注意攀岩館人員有無相關運動證照，及攀岩館有無投保公共意外責任保險。

消保官查核結果發現3家業者消防安全設備、防火管理或防焰物品不符規定、3家建築物公共安全檢查未完成申報、3家軟墊區欠缺警語及4家定型化契約約定免責條款，總計6家業者都有不合格。圖／新北市消保官提供
消保官查核結果發現3家業者消防安全設備、防火管理或防焰物品不符規定、3家建築物公共安全檢查未完成申報、3家軟墊區欠缺警語及4家定型化契約約定免責條款，總計6家業者都有不合格。圖／新北市消保官提供
新北境內市6家室內攀岩館業者進行公安聯合檢查結果全數不合格。圖／新北市消保官提供
新北境內市6家室內攀岩館業者進行公安聯合檢查結果全數不合格。圖／新北市消保官提供

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