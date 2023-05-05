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新北公園鋼板椅曝曬高溫 網驚成「人肉鐵板燒」
新北市中和區佳和公園上月底局部開放運動中心和戶外空間，不過近來艷陽高照，園區休閒座椅卻是鋼板裸露導致高溫炙熱，可能傷人皮膚導致燙傷，民眾質疑坐下去恐怕變成人肉鐵板燒，新北市新工處則表示，將於座椅上方設置塑木椅面，目前備料中，近期將會進場安裝。
新北市府為增加中和區停車需求並增加多元服務，興建佳和公園多目標綜合大樓，結合健身中心、幼兒園、公托、地下停車場興建工程等設施，位於該大樓2至4樓的「Waypoint Fitness中和館」於4月29日至5月3日試營運，試營運期間每天上午8點至晚上9點開放。
不過戶外坐椅民眾卻發現是鋼板材質，近來氣溫超過30度艷陽高照，導致鋼板坐椅表面相當燙手恐造成人體皮膚燙傷，民眾質疑這真的能坐嗎？網友也回復「男生坐可以煎香腸蛋，女生坐就是火烤海鮮、可以煎荷包蛋、坐下去就是人肉鐵板燒。」
新北市新工處則表示，佳和公園座椅考量使用維護性及清潔性，採用鍍鋅鋼板凹折造型設置，設計時已考量夏季太陽照射造成座椅溫度升高，將於座椅上方設置塑木椅面，目前備料中，近期將會進場安裝。
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