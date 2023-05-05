八里汙水廠遲未接管 中央槓新北

收集處理台北、新北及基隆三市汙水的八里汙水廠原定移交新北市府營運，但傳出32億元設備更新案在中央卡關，內政部營建署昨批新北市府多年來不理會中央的公文或會議，堅持中央應先核定經費，才願辦理交接，造成接管工作延宕。新北市長侯友宜昨回應，新北願承擔接管，但相關經費都有賴中央。

營建署表示，八里汙水處理廠位在新北轄區，處理雙北及基隆的汙水，目前八里廠每天有逾7成在處理新北的生活汙水，行政院2017年7月依台北市府請求，與新北市府研商決議，後續將該系統由新北市府接管營運。

營建署表示，新北市府當年提出人力需求38人，行政院2020年同意，人力已十分充足，行政院工程會2021年1月也開會，結論是經費與移交應脫鉤處理，新北不應以中央補助為由延遲交接作業，且台北市府2年多來排定移交接管會勘達151次，新北卻以諸多藉口從未參加，造成八里廠接管工作延宕。

但新北水利局表示，八里汙水廠使用多年，許多設備老舊，若接手管理要花高額經費維修，因而提出32億元的維修計畫盼中央補助，盼先撥款5億元施做6處紓流系統，並與汙水收集系統銜接，完成第一階段後，就可移交接管。

營建署表示，新北提的計畫已邀專家學者開過2次審查會，但市府未依委員意見檢討，維修計畫未從落實雨汙水分流的根本問題著手，方案未整體考量，且紓流規畫有浮報經費之虞，因此於今年2月、4月回函新北市府應確實依專家學者意見檢討，並非中央卡關。

侯友宜昨在議會對此表示，八里廠移轉過程要有順序、步驟逐漸汰換，相關經費都有賴中央，盼中央挹注經費，加速核定設備更新。

新北水利局表示，新北願意接管八里汙水場，目前新北是代台北操作系統，過程中發現應先修繕6處紓流設施，再正式接管，現在發現有問題當然要修好再說。

水利局表示，八里廠設備已使用多年，牽涉公共安全，且發現若遇豪大雨，雨、汙水會混合在一起，曾統計這種狀況下的水量是平時的7倍，雨汙水混流就必須先紓流到河川，改善紓流設施是必要作為。