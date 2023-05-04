護理師考上公職守護原鄉健康 獲特殊貢獻獎談中一中原民爭議

烏來區衛生所護理長田小燕今天獲表揚護理傑出特殊貢獻獎。她是投入護理26年的阿美族人，以尊重族群文化與生活，在泰雅部落悉心照顧長輩健康與飲食，盼守護原鄉，終老烏來。

新北市副市長劉和然今天下午與新北市護理師護士公會、新北市助產師助產士公會，於市府大禮堂表揚42名獲新北市第11屆護理傑出獎人員，與98名優良護理人員。

獲護理傑出獎的「特殊貢獻獎」3人分別是，烏來區衛生所附設居家護理所護理長田小燕、輔仁大學副教授邱月娥、永和耕莘醫院督導鄭煒慧，她們是13名評審在第一輪評選過程，大家一致公認具特殊貢獻者。

台東縣東河鄉的阿美族人田小燕（Nazuku Cyang）穿著族服盛裝出席，從劉和然手中接獲獎牌；她接受中央社記者訪問時表示，從輔英護專（輔英科技大學前身）畢業後，曾在台東馬偕紀念醫院加護病房擔任2年臨床護理師。

隨後進修國立台北護理學院（台北護理健康大學前身）畢業後考上公職，投身新北市基層社區護理24年，近年投入烏來原鄉居家護理，還特地學習泰雅族日常問候用語，便於與族人溝通。

田小燕說，「哪裡有需要，就往哪裡去」，感謝獲獎讓自己的工作更被肯定，服務偏鄉是選擇一條對的路，在部落照顧長輩健康、預防失智、延緩失能、照顧牙齒、節制飲酒等，都需理解族群文化；共餐可將珠蔥與醃肉混炒以降低攝取食鹽，可讓長輩吃到原民傳統風味餐，又可攝取蔬菜。

田小燕也擔任衛生福利部訓練照顧服務員「文化安全導論」課程講師，她以最近台中一中學生以「烯環鈉」作為擺攤主題，遭疑歧視原住民為例說，認識原民文化很重要，彼此要尊重與包容。受獎上台前旁人看她換族服，還以為是要來表演跳舞的，這也是傳統的刻板印象。她特地解釋，這是承傳阿美族文化，對典禮的慎重與重視。

她說，若以主流文化照顧部落族人健康，不接地氣。服務要融入日常生活文化意念，射箭活動可融入伸展操；泰雅的女性織布穿梭經緯織線、計算線條等，不僅兼顧延緩失智，還可編織自己喜愛的圖紋，有異曲同工之妙。

田小燕說，「沒有離開自己的文化太遠，一樣可以在部落生活、安老」，不需要下山是守護原鄉、終老烏來的目標，她協助在烏來後山地區的德拉楠部落，建置文化健康站，幫忙Rahaw信賢日照中心預防保健服務，讓具有文化敏感度的文化照顧模式，可使長者在地終老。

劉和然在頒獎致詞時表示，感謝疫情期間護理人員堅守崗位的付出，以同理心、愛與專業照顧病患，守護健康讓家屬無遺憾，無論是醫療院所的護理人員，甚至學校的校護，都是市民堅強的後盾。