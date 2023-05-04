汐止黃昏市場站候車亭完工 等公車不再日曬雨淋

汐止區秀峰路上的黃昏市場公車站，共有4條新巴士和1條市區公車路線經過，使用民眾非常多，但是之前沒有公車候車亭讓民眾等車相當不便，現在候車亭完工，今（4）日新北市議員廖先翔就到現場查看，以後等公車不再日曬雨淋。

新北市議員廖先翔表示，黃昏市場公車站之前一直沒有候車亭，民眾等車要日曬雨淋，所以在接到民眾的陳情之後，就利用人行道上的空間設置候車亭，讓等車民眾有舒適的候車空間，也不會影響到行人通行，現在也陸陸續續在汐止的許多站點，都有在爭取候車亭的興建，讓民眾之後都有更舒適的候車環境。

黃昏市場站候車亭，利用人行道上綠帶間的空隙設置，不但舒適美觀，也不會阻礙到民眾通行，再加上汐止多雨的環境，有了候車亭後，讓等車的民眾不再需要風吹雨淋曬太陽，長輩也能夠坐下來舒服的等公車。

完工後的候車亭非常明亮，透光的玻璃可防風又不顯陰暗，上方還有LED照明燈，晚上的時候可提供候車民眾照明，後續等智慧動態看板完工後，將可提供民眾舒適、便捷的候車環境。