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北市家防中心媒合企業送書 盼成社工及親職賦能利器

中央社／ 台北4日電

林建智教育基金會今天捐贈300本「洪蘭老師從科學實證中談孩子成長與教養學習：給0~12歲孩子的家長 符合大腦科學的教育方式」給北市家防中心，盼成親職賦能利器。

台北市家庭暴力暨性侵害防治中心新聞稿表示，積極關注弱勢族群關懷服務的林建智教育基金會，捐贈300本「洪蘭老師從科學實證中談孩子成長與教養學習：給0~12歲孩子的家長 符合大腦科學的教育方式」教養書籍，作為家防中心執行兒少保護工作的社工及親職賦能老師們的工具書。

基金會董事長張麗蘭表示，每次社會發生兒少虐待新聞事件時都感到特別難過，所以捐贈書籍，希望透過一對一專書閱讀、教養技巧的練習及對話，提升兒少保護事件家庭教養能力及知能，希望減少兒少不當管教事件。

家防中心主任陳淑娟表示，111年家防中心接獲2535件家庭兒少保護事件的通報，其中施虐者以同住之兒少父母或其他家屬為主，施暴的原因中以缺乏親職知能約65%最多。

陳淑娟指出，從111年6月開始，北市積極推動「親職賦能到宅服務」，廣納多元親職賦能人才，例如職能治療師、心理諮商師、親職整理師等等，讓專業人員搭配社工進入家庭，改善家庭的教養及照顧的功能。

北市 社工 洪蘭

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