牡丹火車站景觀工程不符期待 地方要求變更設計

雙溪區牡丹火車站周邊景觀改善工程，由新北市觀旅局進行施作，目前正在進行中，但因樹種並不符合期待，原有的籃球場也沒了，就有鄉親表達不滿，要求變更設計，今（4）日市府人員到現場與鄉親面對面溝通，希望達成雙贏的局面。

隨著三貂嶺隧道的開通，讓人潮湧入雙溪牡丹和三貂嶺地區，為提升地方觀光及給在地居民更好的周邊環境，市府觀光旅遊局目前正在進行牡丹車站周邊景觀改善工程，但有不少鄉親對於景觀的設計有疑慮。

雙溪區區長林銚傑表示，牡丹車站周邊景觀工程，去年六月共開了兩場的說明會，也邀請地方鄉親共同參與討論，說明會中也充分說明工程項目和設計規劃，不過，工程開始施工後民眾仍有疑慮，市府今日到場說明，希望能解決這些民眾的疑慮。

新北市議員林裔綺服務處主任黃朝銘說，當地居民認為景觀工程中種植的樹種並不符合期待，另外原有的籃球場也沒了，但其實是另外找地施作，可能有些民眾對於規劃設計並不全然了解，因此也要求市府能提出書面報告讓民眾周知，以盼工程可以順利進行。