淡水三芝九庄大道公誕辰祭典 神豬特等1222斤獲金牌

今（4）日是農曆的三月十五日，也是保生大帝聖誕，淡水三芝一年一度保生大帝誕辰的重要祭典「九庄大道公輪祀」，在淡水水梘頭值年爐主供奉地點舉辦神豬祭典，這一次神豬比賽，主人陳富吉以1222台斤拿下特等第一名。

新北市淡水三芝九庄輪祀保生大帝文化協會副理事長杜國偵表示，這一年一度的淡水三芝傳統宗教盛事，是新北市無形文化資產，可是地方上重要的信仰。

由於大道公在淡水三芝是無廟祭祀，九個庄頭每年輪流供奉，過去一整年在，水見頭庄，淡水樹興與水源里，要在今年過庄到北新莊庄頭，三芝興華與店子里，此外據民間說法，養神豬祭拜大道公，可以得到一整年的庇祐。另外這次水梘頭庄值年爐主許李菊女士，也參與了神豬比賽以446台斤獲得二等獎。

現場貢桌上各式精美的祭品，放滿長桌，還有非常氣派的龍鳳冰雕，加上許多信眾參加，場面相當熱鬧，而大道公神尊，也在現場的紅壇當中，供大家來參拜。

淡水區長巫宗仁表示，淡水三芝保生大帝輪祀祭典，在全台灣算是獨一無二，也是有神無廟無形文化重要資產，透過輪祀祭典的方式保佑淡水三芝地方居民的平安，而明天就要輪到下一個庄頭北新莊，舉辦遶境活動，透過宗教文化的祭典，讓這個傳統民俗信仰，一直延續下去。