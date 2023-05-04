三芝國中慶祝母親節 學生及媽媽獨木舟遊北海岸
三芝國中為迎接五月份溫馨母親節，同時也彰顯「為母則強」的精神，在北海岸白沙灣水域進行獨木舟親子體驗活動，號召該校學生及媽媽們一起走出戶外，在白沙灣安全的水域合力划行獨木舟，共同克服對海洋的恐懼，一起領略專屬新北的美景。
三芝國中教務主任黃鈞蕙指出，三芝國中在108及109年連續2年榮獲教育部海洋教育推手獎特優，並於109年獲國教署頒贈「海洋教育創新教學基地學校」掛牌，一直致力於與海洋相關的課程設計與研發，希望透過這次的活動讓親子一起看見新北海域之美，也從海上看見新北之美。
三芝國中家長會前會長劉飛龍說，為了落實課綱強調「素養」的理念，並配合母親節親子互動的方式，這次校友會與楊建邦理事以及學校教務、學務團隊共同規劃，在母親節前夕辦理獨木舟親子同歡活動，讓學校在溫馨歡慶母親節到來之餘，藉由共同划行獨木舟，讓國中階段的孩子體會媽媽「為母則強」的勇氣，以增進家庭親子良好互動的氛圍。
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