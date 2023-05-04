台南最大里活動中心停擺怎麼了？民政局長：分期分批改善

占地面積500坪的台南市南區再興里活動中心，設備年久失修且消防、無障礙設施都缺乏，未開放近半年，里民有抱怨。市議員林美燕今天會同市府各相關單位聯合會勘，目睹虛有其表的實況，確認不宜逕行開放，民政局長姜淋煌承諾分期分批改善。

再興里活動中心興建近30年，原為菜市場，營運績效不佳，改建為里活動中心，面積5百坪，為全市面積最大的活動中心。里長吳昇柏指出，他去年底就任後，發現館內建築和設施非常陳舊，危及使用者的人身安全，實在不宜開放，緊急提出申請，並張貼公告指出將實施全館修繕，如外圍屋頂更新，以免鐵片掉落誤傷里民，以及廁所整治、防水等工程，等整治後再行開放，但部分里民仍要求開放使用。

吳昇柏說，再興里辦公處已提出更新計畫書，指出內部設備年久失修，且功能不彰，防火和監視功能形同虛設，有安全疑慮，需要改善，向民政局申請補助72萬餘元，包含LED燈具、舞台布幕、舞台眉幕、窗簾紗窗、防火門、監視錄影機等更新，以及遮陽棚修繕、C型鋼補強。

但區公所和民政局初勘時認為活動中心許多設施不符合建築規範，無法補助，於是向林美燕求助，林日前實地了解，發現需要修繕的設施遠超過申請改善的規模，例如電梯間放空竟從未設置電梯、廁所缺無障礙設施、地下停車場坡道轉彎角度不足、水冷式空調系統缺水失效、機車停車場地缺乏通風等，初估經費約5百萬元。

南區公所、民政局、財政稅務局今天聯合會勘，區長蕭琇華說，因消防規格不符建築法規，須再改善，市府已動支585萬元，完成耐震補強工程。姜淋煌強調，將按照目前建築法令需求，加速修繕，確保建築、消防安全後，就會開放使用。但有里民說，去年才耐震補強完工，里長選完後就很快不開放，也未見施工，連上個廁所地方都沒有，很說不過去。