美女與野獸之戰？ 游淑慧曝挑戰王世堅有3大前提

國民黨北市議員游淑慧昨臉書貼出她與韓國瑜的合照，透露思考是否參選士林大同選區立委對戰「扶龍王（王世堅）」？游淑慧今受訪表示，她若要選大同南士林，茲事體大，另外，她也要先了解內湖南港支持者的態度，因那才是她本命區，另也要了解大同士林在地議員想法，因為國民黨在地議員都很優秀，「也要看王世堅歡不歡迎我？」

媒體問游淑慧，如果確定選大同南士林，是否會是「美女與野獸」之戰？游淑慧說，應該是淑女與紳士的選戰，不要說王世堅是野獸，他年輕時候也是很「漂撇（台語瀟灑）」。

游淑慧今天下午受訪也表示，她覺得跟王世堅打選舉應該很有趣，因王對女生都比較紳士，但如果是何志偉，過去國民黨內部評估這區非常難打，這是國民黨最艱困的選區，但現在換成王世堅，國民黨最艱困選區就出現一線曙光，包括對南士林不熟，組織扎根也沒這麼深，她評估國民黨有一絲勝利的曙光。

媒體也追問游淑慧，何時決定是否征戰扶龍王？游淑慧說，她還要跟黨部主委黃呂錦茹談，還有士林大同議員討論，如果有更好的人選有意願的話，游說她的角色是可以放在很多地方，不一定要放在一個選區，這也是這次決定最重要的理由，尤其國民黨有很多戰場沒有足夠的人去守備，最主要看怎麼戰略布局。

游表示，她昨天原本就跟韓國瑜約好了，原本韓要幫她搖旗吶喊助選港湖區，結果變成安慰她，對於接下來若決定選大同南士林選區，韓國瑜是否會幫忙助選打「好朋友王世堅」？游淑慧說，她昨天就問韓國瑜，如果到大同區可不可以也來大同 跟你好朋友聊天一下？對唱一下？游說，當下韓國瑜說「當然OK」。