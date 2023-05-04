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原民平均年齡少10餘歲 新北議員要求健保補助降至55歲

聯合報／ 記者李定宇張曼蘋／新北即時報導
新北市議員馬見要求將65歲以上長者的健保補助，針對原民長者降至55歲，新北市長侯友宜表示將評估可行性。記者李定宇／攝影
新北市議員馬見要求將65歲以上長者的健保補助，針對原民長者降至55歲，新北市長侯友宜表示將評估可行性。記者李定宇／攝影

新北市議員今進行市政總質詢，原民議員馬見提出「0歲平均餘命」表示原民老人平均年齡低於國人10餘歲，要求將65歲以上長者的健保補助，針對原民長者降至55歲，新北市長侯友宜表示將評估可行性，社會局對此表示預算約需編列4千萬元。

新北市原民議員馬見今質詢時表示，據內政部資料顯示「0歲平均餘命」，國人平均年齡為80.39歲、而原住民為76.22歲，其中山地原住民僅70.37歲，少國人10歲之多，而新北市原民長者有6034人，超過85歲不到100人，認為原民平均年齡少餘國人，健保補助也應該降低門檻，要求現行的65歲以上長者健保補助，針對原民可降至55歲開始補助。

新北市長侯友宜對此表示由於新北預算就是一塊大餅，將評估可行性是否能執行，社會局副局長許秀能則表示，若針對原民進行55歲以上健保補助，則需要約4千萬元的預算編列。

另外馬見也針對原民醫療、住所等問題進行質詢，侯友宜表示醫療問題是語言溝通及交通不便，衛生局長陳潤秋則說例如烏來衛生所是以當地原民作為工作人員首選，或也會聘族語老師加強醫療溝通。馬見則提出具體建議希望原住民友善醫療計畫能整合各局處窗口，讓政策真正成可用資源。另他也針對原住民產業課程及創意課程，希望北北基桃能加強原民合作推廣。

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