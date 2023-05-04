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三蘆3問題 議員盼當總統立即解決 侯友宜回：中央態度說清楚

聯合報／ 記者李定宇張曼蘋／新北即時報導
新北市議會今進行市政總質詢，市議員李翁月娥要求新北市長侯友宜當上總統要立即解決問題。記者李定宇／攝影
新北市議會今進行市政總質詢，市議員李翁月娥要求新北市長侯友宜當上總統要立即解決問題。記者李定宇／攝影

新北市議會今進行市政總質詢，市議員李翁月娥提出徐匯中學變電所室外改室內要19年、蘆洲萬坪醫院卡關、機場捷運A2a沒進度，要求新北市長侯友宜當上總統要立即解決，侯友宜則說，中央的態度應該跟地方說清楚。

李翁月娥今上午進行總質詢時，針對捷運、醫療、市容等問題一一提出意見，她說新北包含統籌分配款六都最低，蘆洲萬坪醫院卡關、機捷A2a沒進度，另徐匯中學變電所室外改室內工程要19年，高聲疾呼希望侯友宜當上總統後能立即解決為新北討公道。

李翁月娥說，新北人口多台北100多萬人，但中央統籌分配款每年卻少1百多億，當總統後要為新北討公道。侯友宜則表示，統籌分配款按比例計算，若北市拿100％新北只有48％、高雄也有60％多、桃園則有54％，若是一般補助款，若台南拿100％，新北補助只有24％，兩項都是六都最低。

侯友宜說，許多建設都念茲在茲，蘆洲萬坪醫院市都委會很快通過，但卡在內政部兩年半，希望今年底會核定不要再拖。他也呼籲中央及立委也須說清楚問題在哪，這才是態度。

侯友宜 機場捷運

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