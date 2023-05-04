救命水來了！興達電廠建臨時海淡廠 520起日產1.5萬噸淡水

高雄水情嚴峻，水利署在興達電廠的臨時海淡廠設施，預計5月20日起，每天可產製1萬5000噸淡水，供應興達電廠及北高雄民生用水。水利署總工程司林元鵬說，緊急海淡機組為備援供水，1噸淡水產製成本至少要30元以上，因為是缺水時期的救命水，仍有設置必要。

高雄永安區永安里長郭憲明表示，政府設置海水淡化廠，「預防萬一，有好無壞！」因為當地已經很久沒有降雨，如果能夠挹注民生用水，對高雄是好事。鹽田里長柯男烈說，海淡廠開始供應淡水後，電廠會有所幫助，能讓供電更穩定。

立委邱志偉向中央爭取在台電興達電廠設置緊急海淡機組，協助紓解北高雄產業和民生用水供水問題，行政院3月8日決定撥補3.6億元，興建9套緊急海淡機組，廠商3月22日進場施作，4月27日即試運轉每天產出3000噸淡水，預計5月20日起，每天將可產製1萬5000噸淡水，其中7000噸供應電廠，其餘做為民生用水。

記者在現場轉開水龍頭，當場試喝海水淡化廠產出的淡水，淡水從水龍頭流出時相當清澈，入口時的味道像是自來水，只有隱隱約約的鹹味。

林元鵬說，緊急海淡機組設在興達電廠灰塘1公頃國有地，分2階段由水利署中區水資源局和台水公司7區管理處主辦，協助施作廠商有2家，惠民公司6套機組，每套可日產2000噸淡水，山林水公司3套機組，每套可日產1000噸淡水。