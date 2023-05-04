快訊

獨／揭曉了！誠品下一家24小時書店將進駐松菸 原因曝光

期刊先刊再審是未來大勢？學界論戰幾乎一面倒指出盲點

爺奶也想談戀愛！英國銀髮族交友軟體的心動人生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

土城汙水下水道工程第11標開工 改善3474戶排水環境

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
用戶接管工程施工前，後巷陰暗髒亂。示意圖。圖／新北水利局提供
用戶接管工程施工前，後巷陰暗髒亂。示意圖。圖／新北水利局提供

土城舊有都會區地狹人稠，過去汙水排放較無完整規畫，新北水利局辦理該區下水道系統新建工程第11標，範圍為廣福街68巷以北區域及明德路一段以南區域，已在近期開工，預計2026年4月底完工，區內3474戶將受惠，改善當地汙水排放汙染問題。

水利局說明，土城區汙水下水道系統自2010年開始由營建署代辦，已完成10件工程，第11標工程由水利局發包，歷經5次公開招標，期間為因應營建物價上漲及缺工情形，調整相關預算，終於順利決標並開工。

工程將先從道路段下游汙水管線布設，再辦理上游住戶用戶接管，用戶接管施工前會先逐里召開大型說明會，說明施工期程及配合原則，並於後巷施工前再召開各後巷說明會及逐戶訪談，針對每條後巷個案說明，讓住戶充分了解施工方式及配合事項。

水利局長宋德仁說，該工程用戶接管範圍包含四川路二段以南、廣福街、廣福街68巷以西，四川路二段47巷、四川路二段245巷以東部分區域、廣福街68巷以北之地區，及明德路一段以南的青雲路沿線至青雲路434巷與青雲路交叉口，共有復興里、瑞興里、清和里及清化里等4里，將有3474戶受惠汙水接管服務，預計2026年4月底完工，工程經費3億2056萬元。

水利局汙水下水道工程科長蔡建立補充，截至今年3月底，土城區汙水接管率為63.58%，完工後預計提升土城區接管率5.89%，全區接管率可達69.47%；接下來還規畫12標，尤其針對在工業區內的沛陂里，當地一般住戶居民因工業區關係而沒被畫在計畫範圍內。另外，預計下半年也將陸續發包林口二期開口合約第二標、五股二期三標、三鶯二期十標及12標、樹林17標等工程標案。

用戶接管工程施工後，後巷明亮乾淨，並設置標語提醒住戶不得加蓋增建。示意圖。圖／新北水利局提供
用戶接管工程施工後，後巷明亮乾淨，並設置標語提醒住戶不得加蓋增建。示意圖。圖／新北水利局提供
明德路一段以南區域工程範圍示意圖。圖／新北水利局提供
明德路一段以南區域工程範圍示意圖。圖／新北水利局提供
廣福街68巷以北區域工程範圍示意圖。圖／新北水利局提供
廣福街68巷以北區域工程範圍示意圖。圖／新北水利局提供

延伸閱讀

好消息！新埔褒忠路拓寬獲9.7億補助 改善當地交通瓶頸

注意！竹縣4鄉鎮 5月15起區域停水39小時 影響6.1萬戶

魚藤坪斷橋鋼架加固挨批 苗縣府：階段性工程

林金結開戰吳琪銘 新北土城、三峽雙強鼎立砲火猛

相關新聞

救命水來了！興達電廠建臨時海淡廠 520起日產1.5萬噸淡水

高雄水情嚴峻，水利署在興達電廠的臨時海淡廠設施，預計5月20日起，每天可產製1萬5000噸淡水，供應興達電廠及北高雄民生...

土城汙水下水道工程第11標開工 改善3474戶排水環境

土城舊有都會區地狹人稠，過去汙水排放較無完整規畫，新北水利局辦理該區下水道系統新建工程第11標，範圍為廣福街68巷以北區...

營建署：新北不應以設備更新拖延接管八里汙水廠

八里汙水廠32億元設備更新案傳出卡關中央。內政部營建署今天表示，多年來新北市政府堅持中央應先核定經費，待新建紓流設施達到...

八里汙水廠遭營建署反批拖延 侯友宜：經費都有賴中央

八里汙水廠交接問題持續卡關，新北市長侯友宜昨在議會表示盼中央挹注經費，加速核定設備更新，但遭營建署今反批新北藉口拖延接管...

周邊四萬人口五間學校 新北議員爭設機捷三重A2a站

捷運系統已是大眾通勤所需，新北市議員李翁月娥金在議會質詢時，向新北市長侯友宜爭取增設機場捷運A2三重站及A3五股產業園區...

海大龍崗步道螢河點點 螢火蟲季登場數量比往年多很多

國立台灣海洋大學有豐富的自然生態，今年龍崗生態園區的螢火蟲數量比往年多很多，且有增加的趨勢，目前已出現螢光閃閃盛況，是最...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦