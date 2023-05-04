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土城汙水下水道工程第11標開工 改善3474戶排水環境
土城舊有都會區地狹人稠，過去汙水排放較無完整規畫，新北水利局辦理該區下水道系統新建工程第11標，範圍為廣福街68巷以北區域及明德路一段以南區域，已在近期開工，預計2026年4月底完工，區內3474戶將受惠，改善當地汙水排放汙染問題。
水利局說明，土城區汙水下水道系統自2010年開始由營建署代辦，已完成10件工程，第11標工程由水利局發包，歷經5次公開招標，期間為因應營建物價上漲及缺工情形，調整相關預算，終於順利決標並開工。
工程將先從道路段下游汙水管線布設，再辦理上游住戶用戶接管，用戶接管施工前會先逐里召開大型說明會，說明施工期程及配合原則，並於後巷施工前再召開各後巷說明會及逐戶訪談，針對每條後巷個案說明，讓住戶充分了解施工方式及配合事項。
水利局長宋德仁說，該工程用戶接管範圍包含四川路二段以南、廣福街、廣福街68巷以西，四川路二段47巷、四川路二段245巷以東部分區域、廣福街68巷以北之地區，及明德路一段以南的青雲路沿線至青雲路434巷與青雲路交叉口，共有復興里、瑞興里、清和里及清化里等4里，將有3474戶受惠汙水接管服務，預計2026年4月底完工，工程經費3億2056萬元。
水利局汙水下水道工程科長蔡建立補充，截至今年3月底，土城區汙水接管率為63.58%，完工後預計提升土城區接管率5.89%，全區接管率可達69.47%；接下來還規畫12標，尤其針對在工業區內的沛陂里，當地一般住戶居民因工業區關係而沒被畫在計畫範圍內。另外，預計下半年也將陸續發包林口二期開口合約第二標、五股二期三標、三鶯二期十標及12標、樹林17標等工程標案。
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