營建署：新北不應以設備更新拖延接管八里汙水廠

八里汙水廠32億元設備更新案傳出卡關中央。內政部營建署今天表示，多年來新北市政府堅持中央應先核定經費，待新建紓流設施達到功能後，始辦理收集系統移交接管。行政院、內政部屢次開會或公文，皆要求改善工程經費的爭取應與移交接管分別進行，不應設定為接管條件，請新北市府勿將改善經費需中央補助為藉口拖延接管。

營建署說明，八里汙水處理廠位於新北市轄區，收集台北、新北及基隆三市的汙水，由於新北市政府用戶接管提升快速，每天已超過7成是處理新北市民的生活汙水，因此，行政院2017年7月依台北市政府請求，與新北市政府研商後決議，後續將該系統由新北市政府接管營運。

新北市政府因應移交接管提出人力需求38人，行政院2020年同意，因此人力十分充足，收集系統新北市政府也在同年實質接管維護管理工作，行政院工程會於2021年1月11日也召開會議，結論經費與移交應脫鉤處理，營建署說，不應以中央補助為由延遲交接作業，且台北市政府2年多來每周排定八里廠的移交接管會勘計151次，新北市政府皆以諸多藉口從未參加，造成八里廠接管工作的延宕。

營建署表示，八里汙水處理廠及收集系統自1996年營運至今，皆透過「淡水河系汙水下水道系統營運管理委員會」機制，由新北、台北及基隆三市依處理水量分攤經費辦理維護管理工作，已行之有年，相關經費均循該機制辦理。

而新北市政府所提的改善計畫，營建署已邀集專家學者召開2次審查會，因新北市政府未依委員意見檢討，未從落實雨汙分流根本性解決問題著手，且提送方案未整體性考量，紓流量過大有浮報經費的問題，因此於今年2月、4月回函新北市政府，應確實依專家學者意見檢討，並非中央卡關。

營建署表示，中央歷年已補助新北市超過500億元，且八里廠不管是地理位置或是處理水量，皆以新北市為主，新北市政府應本於權責負起接管與營運的責任，將設備更新經費與八里廠移交接管脫鉤處理，以免影響市民權益。