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八里汙水廠遭營建署反批拖延 侯友宜：經費都有賴中央
八里汙水廠交接問題持續卡關，新北市長侯友宜昨在議會表示盼中央挹注經費，加速核定設備更新，但遭營建署今反批新北藉口拖延接管。侯友宜稍早受訪時表示，整個移轉過程，要有順序、有步驟，逐漸來汰換，所有相關經費都有賴中央。
針對昨新北指經費32億元卡關中央，營建署今發新聞稿表示，八里廠以處理新北市汙水為主，新北市應負起營運責任，新北提的改善計畫，已邀集專家學者召開兩次審查會，因新北市府未依委員意見檢討，未從落實雨汙分流根本性解決問題著手，且也未整體性考量，紓流量過大有浮報經費的問題，今年2月、4月回函新北市府應確實依專家學者意見檢討，請新北市府勿藉口拖延接管。
侯友宜今早赴新北市議會備詢前，受訪被問到遭營建署批拖延一事，侯說，謝謝大家關心，不管是台北、新北跟中央，針對八里汙水廠有開過多次會議，最重要是設備已非常老舊，期待在整個移轉過程當中，要有順序、有步驟，逐漸來汰換，所有相關經費都有賴中央，能提供給地方更好的經費，讓轉移的過程中能順利，大家一起努力合作。
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