周邊四萬人口五間學校 新北議員爭設機捷三重A2a站

捷運系統已是大眾通勤所需，新北市議員李翁月娥金在議會質詢時，向新北市長侯友宜爭取增設機場捷運A2三重站及A3五股產業園區站中間增設A2a站，希望藉此讓周邊四萬民眾、五間學校學生通勤更便利，新北市捷運局則表示，將與桃園捷運公司討論可行性。

侯友宜表示，自己也對捷運建設念茲在茲，新北市都委會對於捷運建設都會很快送中央進行核定，速度要夠快才能進行後續綜合規劃等作業，希望2030年五泰輕軌能夠完工。新北捷運局則表示，增設A2a站的計畫後續將與桃園捷運商議，評估增設捷運站的可行性。

新北市議會今進行總質詢，上午議員李翁月娥表示，三重人口眾多，爭取機場捷運增設A2a站卡在交通部，到底是什麼理由不願意做？ 她說，A2a站直徑500公尺內有四萬民眾、五間學校學生，增設捷運站能有效照顧民眾通勤。

她也表示五泰輕軌已經在規劃當中，數度要求侯友宜當上總統後要趕快推動。捷運局長李政安則說，目前綜合規劃計畫明年初提出，動工要道報告核定後才能進行發包動工，目前路線規劃三重蘆洲共有五個平面車站、泰山兩個車站，另外有7個高架車站。