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海大龍崗步道螢河點點 螢火蟲季登場數量比往年多很多

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
海大龍崗步道螢河點點，螢火蟲季登場數量比往年多很多。圖／國立台灣海洋大學提供
海大龍崗步道螢河點點，螢火蟲季登場數量比往年多很多。圖／國立台灣海洋大學提供

國立台灣海洋大學有豐富的自然生態，今年龍崗生態園區的螢火蟲數量比往年多很多，且有增加的趨勢，目前已出現螢光閃閃盛況，是最佳賞螢時機，海大辦理螢火蟲季解說導覽，邀民眾一起來賞螢。

龍崗生態園區5月間為螢火蟲的繁殖季，都會有大量的螢火蟲在林間飛舞，海大每年皆辦理螢火蟲季解說導覽活動，邀請社區民眾共同來賞螢，迄今已邁入第23年。

今年度的螢火蟲季從5月2日展開，持續至5月9日，除了生態解說導覽，展示廳有生態海報及龍崗生態園區的各式原生動植物展出。

校長許泰文說，海洋大學有豐富的自然生態，今年龍崗生態園區的螢火蟲數量比以往多很多，而且還有增加的趨勢，螢光閃閃的盛況吸引民眾賞螢，感謝開幕活動中海大吉他社、原住民青年社、海韻合唱團及中正國中扯鈴的表演。

螢火蟲季活動期間，每天晚上有3場免費解說導覽服務，分別在晚閂6、7、8時，每場次約1小時，人數上限為100人，開放網路預約報名50名及現場報名50名。另在假日上午10時30分及下午2時30分再加開一場解說導覽。

課外活動指導組長黃清旗表示，感謝學生志工團體生態解說，並努力維持著原始生態，自然生態環境保存完整，提供適合螢火蟲生長的棲地。海大交通便利，每年都會吸引數千人前往賞螢，成為熱門賞螢景點。

海大提醒民眾請穿著長袖、長褲與運動鞋，以免被蚊蟲叮咬、蛇咬傷。請自備手電筒，亮度達可照路程度即可，太亮會影響螢火蟲，並用紅色玻璃紙套住手電筒照路，請勿將光源直照螢火蟲。如需紅色玻璃紙，可以至展示廳免費索取，用畢需回收。網路報名網址如下：https://www.beclass.com/rid=274b0aa640ff0cfe6e7e

海大龍崗步道螢河點點，螢火蟲季登場數量比往年多很多。圖／國立台灣海洋大學提供
海大龍崗步道螢河點點，螢火蟲季登場數量比往年多很多。圖／國立台灣海洋大學提供
今年度的螢火蟲季持續至5月9日，除了生態解說導覽，展示廳也舉辦展覽。圖／國立台灣海洋大學提供
今年度的螢火蟲季持續至5月9日，除了生態解說導覽，展示廳也舉辦展覽。圖／國立台灣海洋大學提供
今年度的螢火蟲季持續至5月9日，除了生態解說導覽，展示廳也舉辦展覽。圖／國立台灣海洋大學提供
今年度的螢火蟲季持續至5月9日，除了生態解說導覽，展示廳也舉辦展覽。圖／國立台灣海洋大學提供

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