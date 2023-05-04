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台灣燈會主燈 下月前敲定存放地點

聯合報／ 記者鍾維軒洪子凱／台北報導
16公尺高、20噸重的主燈「玉兔壯彩」拆解後，3月初分批移置北投機廠暫存。本報資料照片
16公尺高、20噸重的主燈「玉兔壯彩」拆解後，3月初分批移置北投機廠暫存。本報資料照片

本報日前專題報導，2023台灣燈會主燈「玉兔壯彩」上演流浪記，目前暫存在北捷北投機廠，議員質疑，北市是替中央收爛攤；觀傳局長陳淑慧表示，目前有找到3個合適地點，正在評估可行性，預計6月前就會確定存放地點。

徐弘庭指出，過去北市辦台北燈節，2017到2020年都自行拆解主燈，2021年拆解後則還給廠商，2022年主燈經評估沒有後續效應便將主燈銷毀，台灣燈會由交通部主辦，主燈卻得保存下來，為什麼要幫中央收拾爛攤子？

陳淑慧表示，2020年北市府欲爭取台灣燈會在台北，因此有和中央簽署協議要典藏主燈，在這次台灣燈會結束後，還沒有找到合適的地方放，為了不讓主燈日曬雨淋，所以選擇將主燈先暫放北投機廠室內。

陳淑慧說，原先規畫能將「玉兔壯彩」主燈擺放在仁愛圓環，但實地考察後，發現電力供應有問題，加上土地所有權過於複雜，評估後不可行，後續也找了其他地方，包含北流、北市科、動物園等，但還是有其他困難需要去克服。

觀傳局表示，經洽主燈製作團隊，若要將主燈回復至具聲光效果，所需經費約2000多萬元；若僅維持外觀樣貌及基本燈飾展示，移置、組裝及首年維運費用加總初估近千萬。但整體費用及分攤仍需待最終擇定方案及合作對象後，才能更進一步評估。

陳淑慧透露，目前已經找到3個有機會存放的地點，也將進一步討論可行性，由於還在簽呈中，暫時不能夠公開地點，預計6月前有結果。

台灣燈會 北市

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