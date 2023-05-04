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板二BOT蓋小巨蛋 擬下半年招標

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市預計將板橋第二運動場館改建為「新北小巨蛋」。圖／新北市體育處提供
新北市預計將板橋第二運動場館改建為「新北小巨蛋」。圖／新北市體育處提供

新北市板橋第二運動場因建物老舊，市府計畫以BOT方式原地重建，預計打造容納1萬人以上的小巨蛋，並結合運動相關的商場、旅館、飯店、餐廳，面積達4.5公頃，成為運動產業的複合式場域。體育處長洪玉玲說，投資金額多達150億，正不斷跟潛在廠商溝通、了解需求，預計今年下半年上網公告。

板橋第二運動場使用逾40年，一旁板橋體育館建物更是老舊，2017年救國團退租後，體育處原計要以ROT招商修整，但廠商認為建物修整後仍無法運營，不符經濟效益，前後流標3次。最後市府決定將體育館連同體育場共4.5公頃土地以BOT方式重建，投資金額達150億。

因市府2019年改由BOT方式推動，現已過4年，外界質疑進度太慢。洪玉玲說，廠商投資金額高達150億，並非小數目，因此細節需不斷與潛在廠商溝通，並制定場域大方向及財務規畫，畢竟若只依市府單方想法推動，招標恐不易。

洪玉玲指出，潛在廠商認為未來若要順利運營，運動產業不能太單一，功能更多元，比如能夠有容納萬人的球場後，附近有旅館供球迷住宿、運動餐廳看轉播、商場購買運動相關商品等。未來興建完工後，將能帶動區域及運動產業發展。

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