新北弱勢學子早午餐券 調為百元

新北市為照顧弱勢學生補助早餐33元、午餐50元，但近年物價飛漲，家長認為補助金額應再調整。教育局昨天宣布，今年8月起調整早午餐券補助金額，早餐調至40元、漲幅21%，午餐60元、約20%，年度預算增加約4500萬，平日約3萬弱勢學子受惠，寒暑假也有5800人受益。

市長侯友宜說，盼透過此次餐點補助金額加碼，提供學生營養均衡、多元且量充分足的早餐選擇，讓有需要的孩子得到妥善照顧。

教育局表示，新北自2009年推行幸福晨飽早餐補助計畫，透過超商早餐券、學校自立廚房、學校鄰近早餐店、合作社等方式，提供學生實際上課日早餐，寒暑假非上課日期間則提供新北市國中小低收入戶學童不論是否到校，均提供便利商店午餐券。

教育局表示，將從今年8月、112學年度起調整早餐補助金額，從現行33元調高至40元；國中小低收入戶學生寒暑假午餐券則由50元調整至60元，未來早午餐合計補助金額達到100元。

教育局表示，早餐、午餐券屬額外補貼性質，社會局也補助符合低收入戶條件未滿15歲兒童每人每月2802元，以及經社福中心或公所評估後發送待用餐券。另外，新北市幸福保衛站除提供急難需求取餐服務外也負起主動關懷通報的功能，由市府高風險家庭服務管理中心啟動協助機制。